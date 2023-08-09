Зеленский созвал Ставку верховного главнокомандующего и заслушал доклады о наступлении

Президент Украины Владимир Зеленский провёл Ставку верховного главнокомандующего в узком формате и заслушал доклады командиров по теме контрнаступления ВСУ.

"Сегодняшняя ставка — в специальном формате. Самый узкий круг людей и максимальное внимание к единственной теме — нашему наступлению. Глубокий анализ текущей ситуации, планирование будущих шагов, обеспечение войск всем необходимым, анализ действий [ВС России]", — написал он в своём телеграм-канале.

Перед главой государства с докладами выступили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий сухопутными войсками Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский и начальник ГРУ Кирилл Буданов.