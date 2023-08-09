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9 августа, 11:34

Зеленский созвал Ставку верховного главнокомандующего и заслушал доклады о наступлении

Зеленский провёл "специальную" ставку на фоне медленного контрнаступления ВСУ

<p>Зеленский провёл заседание Ставки верховного главнокомандующего. Фото © Офис президента Украины</p>

Зеленский провёл заседание Ставки верховного главнокомандующего. Фото © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провёл Ставку верховного главнокомандующего в узком формате и заслушал доклады командиров по теме контрнаступления ВСУ.

"Сегодняшняя ставка — в специальном формате. Самый узкий круг людей и максимальное внимание к единственной теме — нашему наступлению. Глубокий анализ текущей ситуации, планирование будущих шагов, обеспечение войск всем необходимым, анализ действий [ВС России]", написал он в своём телеграм-канале.

Перед главой государства с докладами выступили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий сухопутными войсками Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский и начальник ГРУ Кирилл Буданов.

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Как писали американские СМИ, конфликт перешёл в более тяжёлую стадию для Киева. В частности, в ходе своего контрнаступления ВСУ столкнулись с хорошо укреплёнными позициями ВС России.

Матвей Константинов
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