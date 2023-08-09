Контрнаступление ВСУ перешло в более тяжёлую фазу для Украины, пишет CNN. Телеканал считает, что украинские солдаты столкнулись с хорошо окопавшимися российскими военнослужащими и "реальностью поля боя".

"Тяжёлые боевые потери ВСУ частично связаны с оборонительными позициями, траншеями и минными полями, которые Россия построила за месяцы, а также с реальностью поля боя, когда атакующим силам необходимо численное преимущество над хорошо окопавшимися войсками... Война сейчас вступила в более сложную стадию для Украины", — говорится в материале.

CNN указывает, что на данный момент контрнаступ стал больше походить на "тяжёлую и утомительную работу, а не на блицкриг". Более того, текущая ситуация говорит о том, что конфликт может затянуться как минимум до следующего года.