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Опубликовано 9 августа 2023, 09:32
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В США признали, что конфликт перешёл в более тяжёлую стадию для Киева

CNN: Украинский конфликт перешёл в более тяжёлую стадию для Киева

Контрнаступление ВСУ перешло в более тяжёлую фазу для Украины, пишет CNN. Телеканал считает, что украинские солдаты столкнулись с хорошо окопавшимися российскими военнослужащими и "реальностью поля боя".

"Тяжёлые боевые потери ВСУ частично связаны с оборонительными позициями, траншеями и минными полями, которые Россия построила за месяцы, а также с реальностью поля боя, когда атакующим силам необходимо численное преимущество над хорошо окопавшимися войсками... Война сейчас вступила в более сложную стадию для Украины", говорится в материале.

CNN указывает, что на данный момент контрнаступ стал больше походить на "тяжёлую и утомительную работу, а не на блицкриг". Более того, текущая ситуация говорит о том, что конфликт может затянуться как минимум до следующего года.

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Ранее пленный украинский разведчик Василий Палий признался, что контрнаступление ВСУ провалилось. По словам военнослужащего, манёвр обернулся для Киева мизерным продвижением и огромными потерями в ходе лобовых атак.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Матвей Константинов
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