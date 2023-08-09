В США признали, что конфликт перешёл в более тяжёлую стадию для Киева
CNN: Украинский конфликт перешёл в более тяжёлую стадию для Киева
Контрнаступление ВСУ перешло в более тяжёлую фазу для Украины, пишет CNN. Телеканал считает, что украинские солдаты столкнулись с хорошо окопавшимися российскими военнослужащими и "реальностью поля боя".
"Тяжёлые боевые потери ВСУ частично связаны с оборонительными позициями, траншеями и минными полями, которые Россия построила за месяцы, а также с реальностью поля боя, когда атакующим силам необходимо численное преимущество над хорошо окопавшимися войсками... Война сейчас вступила в более сложную стадию для Украины", — говорится в материале.
CNN указывает, что на данный момент контрнаступ стал больше походить на "тяжёлую и утомительную работу, а не на блицкриг". Более того, текущая ситуация говорит о том, что конфликт может затянуться как минимум до следующего года.
Ранее пленный украинский разведчик Василий Палий признался, что контрнаступление ВСУ провалилось. По словам военнослужащего, манёвр обернулся для Киева мизерным продвижением и огромными потерями в ходе лобовых атак.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo