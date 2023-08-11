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11 августа, 18:54

Украина начала консультации с Британией по гарантиям безопасности

Глава офиса Зеленского Ермак: Гарантии безопасности с Британией уже обсуждаются

Киев сегодня начал консультации с Лондоном по вопросу предоставления Украине от Великобритании гарантий безопасности. Об этом сообщил Андрей Ермак — глава офиса президента Украины Владимира Зеленского.

"Действительно, на основании декларации, которая была согласована в Вильнюсе G7, к этой декларации присоединились ещё 11 стран и мы, после консультаций с американскими коллегами начали консультации с Великобританией. Сегодня состоялась содержательная беседа", — отметил он.

Ермак пояснил, что декларация очерчивает некоторые рамки, так как формирует минимум гарантий, которые позволяют построить обороноспособность Незалежной, а также связаны с санкционной политикой, финансовой поддержкой и обменом разведданными. По его словам, киевские власти планируют до конца года заключить как можно больше подобных соглашений.

Принятое решение: О каких гарантиях безопасности Украина пытается договориться с Вашингтоном

Принятое решение: О каких гарантиях безопасности Украина пытается договориться с Вашингтоном

Ранее в ЕС объяснили, почему не дадут Киеву гарантии безопасности. При этом там напомнили, что Брюссель поддерживает Киев в военной сфере.

Обложка ©

Getty Images / Carl Court

Никита Осипов
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