Украина начала консультации с Британией по гарантиям безопасности

Киев сегодня начал консультации с Лондоном по вопросу предоставления Украине от Великобритании гарантий безопасности. Об этом сообщил Андрей Ермак — глава офиса президента Украины Владимира Зеленского.

"Действительно, на основании декларации, которая была согласована в Вильнюсе G7, к этой декларации присоединились ещё 11 стран и мы, после консультаций с американскими коллегами начали консультации с Великобританией. Сегодня состоялась содержательная беседа", — отметил он.

Ермак пояснил, что декларация очерчивает некоторые рамки, так как формирует минимум гарантий, которые позволяют построить обороноспособность Незалежной, а также связаны с санкционной политикой, финансовой поддержкой и обменом разведданными. По его словам, киевские власти планируют до конца года заключить как можно больше подобных соглашений.