Чьи деньги США хотят передать Киеву Энтони Блинкен анонсировал передачу ВСУ заблокированного на Западе капитала российских бизнесменов, но не всё так просто. 7 сентября, 22:41 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен (слева направо) во время встречи в ресторане быстрого питания "Макдоналдс". Обложка © ТАСС / АР / Brendan Smialowski

Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал передачу Киеву конфискованных российских активов. Сумма составит 5,4 млн долларов. Деньги направят на "реабилитацию ветеранов". В Кремле эту информацию, по словам главы пресс-службы президента РФ Дмитрия Пескова, восприняли "абсолютно негативно".

— Все случаи, связанные с блокировкой, арестом, удержанием средств, к которым относятся государственная, частная собственность, за границей, мы считаем незаконными актами. Утверждения, что нашлись юридические основания, являются юридическим нонсенсом. В дальнейшем они приведут к судебным разбирательствам, — отметил Дмитрий Песков, напомнив, что судебные разбирательства по удержанию средств уже ведутся, некоторые предприниматели смогли обжаловать решение о блокировке их активов.

Ранее американский чиновник объявлял, что Америка выделит Киеву дополнительную помощь на сумму более $1 млрд. Известно, что с конца февраля 2022 года Вашингтон направил на военную помощь Украине $43,2 млрд.

Кто попал в список наказанных

Согласно одной из версий, сумма 5,4 миллиона долларов может быть частью 10 миллионов долларов, изъятых Прокуратурой США у бизнесмена Константина Малофеева в результате судебного процесса. В начале февраля генпрокурор США Меррик Гарланд заявил о будущей передаче Украине 5,4 миллиона долларов, конфискованных у предпринимателя из России. Ранее Штаты направили 4,6 миллиона на покупку оружия для ВСУ.

Ранее Штаты направили 4,6 млн на покупку оружия для ВСУ. Фото © Shutterstock

Российского бизнесмена Малофеева обвиняли в том, что он якобы пытался обойти введённые в 2014 году против него санкции. При этом в Америке всё ещё остаётся около $1 млрд замороженных российских активов, которые Минюст США пытается "распаковать" и перевести на Украину, требуя разрешения у Конгресса.

Эксперты считают, что остальные замороженные активы Киев не получит легко с барского плеча, для этого потребуются судебные решения. Так как законы, регулирующие банковскую деятельность в США, требуют решений судов, а их пока нет.

Авторы Дмитрий Шестопалов