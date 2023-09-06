Миллиард или жизнь: Что привез Энтони Блинкен Зеленскому в Киев Администрация Байдена приготовила для главы Украины ультиматум — 1 млрд долларов на финансирование и уход с поста президента 6 сентября, 13:49 Госсекретарь США Энтони Блинкен. Обложка © Getty Images / Chip Somodevilla

Для чего Энтони Блинкен приехал в Киев 6 сентября

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев. Накануне CNN сообщило, что он может объявить о новом пакете помощи на 1 млрд долларов. В Кремле прокомментировали визит американского чиновника фразой: «США собираются и дальше поддерживать Украину в состоянии войны до последнего украинца, не жалея никаких денег». Америка собирается проводить выборы, и Зеленский, скорее всего, их не выиграет, уверены эксперты.

Дело в том, что украинский кейс уже давно играет не в пользу своих бенефициаров на фоне последних неудач ВСУ. Конфликт становится слепой зоной, куда уходят миллиарды, а это никому не выгодно. Первыми из противостояния с Россией начинают выходить британцы, получившие от «отмены» России по всему миру неплохой доход в виде отжатого бизнеса и денежных средств.

— Госсекретарь США в Киеве будет согласовывать дальнейшую политику на фоне провала контрнаступления ВСУ. Вашингтон активно продвигает требование к Украине провести выборы в следующем году. Но это возможно сделать лишь в случае заморозки конфликта и прекращения боевых действий. Очевидно, что американцы готовят самые разные фигуры, которые могли бы заменить Зеленского, встав во главе страны в мирное время. А Зеленский за все ошибки и провалы покинет кресло президента, — считает политолог-американист Малек Дудаков.

По словам Дудакова, сменить его может кто угодно – комик и активист Сергей Притула, нардеп Дмитрий Разумков, командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, боксер Александр Усик, мэр Киева Виталий Кличко. Таких кандидатов сейчас много. Эти выборы будут смотринами. Кто лучше себя покажет, того и утвердят в Вашингтоне новым президентом Украины. Естественно, новый президент будет проводить другую политику.

The Economist сдаёт МИ-6 и Зеленского с потрохами

Публикация британского журнала The Economist раскрыла украинскую программу террористических убийств и участие в них главы Незалежной. «При этом наиболее резонансные операции санкционирует лично Зеленский», — сообщает издание.

— Официальное признание западными СМИ наличия на Украине программы террористических убийств — это весьма значимый сигнал. Стоит отметить и то, что ответственность за эти кровавые теракты аккуратно возложена персонально на Зеленского, — отметила директор Института РУССТРАТ Елена Панина.

За 18 месяцев конфликта Киев организовал убийства десятков людей. Среди них — глава поселка Великий Бурлук Евгений Юнаков, Михаил "Гиви" Толстых, Арсен "Моторола" Павлов, экс-глава ДНР Александр Захарченко, Дарья Дугина и многие другие. Политика систематических убийств действует на Украине по меньшей мере с 2015 года, когда для этих целей было создано специальное 5-е управление СБУ. В терактах принимает участие и ГУР.

— Стоит напомнить, что террористическая война против России начата разведкой Украины ещё в 2014 году. Небезызвестный Олег Сенцов, задержанный по подозрению в терроризме, действовал как агент украинского ГУР, готовя поджоги и взрывы в Крыму. Подобная практика терактов, убийств, похищений продолжалась на протяжении всего периода до СВО. Более того, военная разведка Украины была причастна к попытке госпереворота в Белоруссии в 2020 году. Её агенты приезжали в Минск, оказывали финансовую помощь оппозиции. Поэтому для России тут ничего нового, — полагает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Бывший сотрудник спецслужб Украины сообщил изданию The Economist, что кампания убийств "руководствуется импульсом, а не логикой". Некоторые убийства Киев организует просто "ради повышения настроения простых украинцев". К таковым относилась, например, смерть бывшего командира российской подлодки Станислава Ржицкого, который ни дня не участвовал в СВО. Однако издание упускает очевидный факт, о котором не раз говорили представители российских спецслужб и политологи — то, что СБУ и ГУР курируют ЦРУ и МИ-6.

— Британцы не скрывали, что украинский конфликт — это их замысел и проект, реализованный для того, чтобы втянуть Россию в конфликт на Украине, — отметил политолог Алексей Мартынов. — Многие из запланированных бонусов они «сняли», поменяв при этом двух премьеров и одного министра обороны.

По его мнению, британские спецслужбы долго думали, как нивелировать негативные настроения в обществе по отношению к властям, возникшие в результате эпидемии ковида, и придумали такой выход. В итоге все забыли про пандемию и нанесенные ею убытки и начали осуждать и отменять Россию. Это была глобальная информационная операция против России.

— Американцы стали заложниками украинского кейса и слишком перегрели тему, в том числе внутри Соединенных Штатов. Украина уверенно заходит в электоральную кампанию президента США. И на этой болезненной теме уверенно играют оппоненты демократов — республиканцы, — комментирует Мартынов. — Блинкен приехал договориться с Зеленским начать сворачивать военный конфликт. Об этом говорит желание Вашингтона провести выборы на Украине в следующем году. Определенная позиционная подготовка к переизбранию президента Незалежной уже началась, например, арестован олигарх Коломойский. Блинкен приехал обсуждать – как будут организованы выборы.

Авторы Елена Стафеева