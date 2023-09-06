Как повлияют на СВО ракеты AIM-9M Sidewinder Где Киев может использовать ракеты AIM-9M и почему отказ Пентагона от поставки кассетных снарядов может оказаться уловкой. 24183 24183 Где Киев может использовать ракеты AIM-9M. Обложка © Getty Images / Jose Cordero / US Navy

Новый американский пакет военной помощи в $250 млн для Украины предусматривает ракеты AIM-9M Sidewinder "поверхность – воздух" (ЗУР), двигатель которых за две секунды разгоняет ракету до 2983 км/ч, её дальность полёта составляет до 16 км. Помимо ракет для ПВО туда войдут боеприпасы для HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, "Джавелины", 3 млн патронов для стрелкового оружия, автомобили скорой помощи, сапёрное оборудование, запчасти.

Военные эксперты считают, что, несмотря на официальный отказ Пентагона включить кассетные боеприпасы в этот пакет, быть уверенными, что их не поставят, сложно. Никто не знает, что скрывается за формулировкой "артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм", которые как раз и могут содержать кассетную начинку. Напомним, ВСУ уже несколько недель обстреливают новые территории России этими смертоносными снарядами, в результате чего страдает мирное население.

Ракета AIM-9M. Фото © Getty Images / Ezra Acayan

Считается, что очередная поставка может стать последней в этом году, так как запрос Белого дома дополнительных 13 миллиардов долларов на помощь для Украины вызвал серьёзные разногласия в Конгрессе. Речь идёт даже о возможном прекращении спонсорства Киева.

Характеристики AIM-9M

AIM-9M — это модернизированная в 1979 году AIM-9L, получившая несколько нововведений: новый двигатель Mk.36 — Mod.9. Эта модель является ракетой средней дальности — 16 км, способна достигать скорости до 2,5 Маха (около 3000 км/ч), оборудована инфракрасной головкой самонаведения, которая обнаруживает и отслеживает тепловое излучение цели — двигатель самолёта или выхлопные газы. Ракета обладает высокой манёвренностью, что позволяет ей изменять траекторию полёта для наведения на цель и преодолевать препятствия.

Однако современные системы ПВО и электронной борьбы могут противодействовать ракетам AIM-9M. Также на использование этого типа ракет влияют погодные условия: плохая видимость, облака или сильные осадки могут затруднить работу инфракрасной головки самонаведения.

Ракета AIM-9M. Фото © Wikipedia / U.S. Navy

У устаревших ракет США есть и существенные недостатки: ограничения в ближнем бою, AIM-9M является ракетой средней дальности, что означает, что она может быть менее эффективной в ближнем бою, где требуется быстрая реакция и манёвренность. Более того, на расстоянии воздушной дуэли существует возможность поражения своего собственного самолёта. Риск случайного поражения в условиях ближнего боя, где цели могут находиться в непосредственной близости друг от друга, требует от пилотов и командиров тщательной оценки тактической ситуации и принятия соответствующих мер предосторожности при использовании ракет AIM-9M.

Активно модификации ракет Sidewinder были использованы во время Вьетнамской войны, которая продемонстрировала их низкую эффективность. Ограничение манёвренности самолёта-носителя влияло на удары по целям.

Где будут использованы

Военный эксперт Виктор Литовкин считает, что поставка AIM-9M не решит проблемы с ПВО для обороны Киева. Известно, что столицу Украины пытается оборонять система Patriot.

— Две батареи Patriot — недостаточно для защиты Киева. Судя по тому, что наши беспилотники ежедневно наносят удары по военно-техническим объектам ВСУ, американская ПВО бесполезна для защиты города. Неважно, какими ракетами будет располагать Patriot, у которого есть серьёзный недостаток. Он не видит целей на высоте от 0 до 100 метров, это мёртвая зона комплекса, — пояснил Виктор Литовкин.

Истребители F-15 c ракетами AIM-9M Sidewinder. Фото © Getty Images / USAF

По его словам, в этот слепой карман попадают крылатые ракеты. Если посмотреть, как Patriot работает на охране нефтеперерабатывающих заводов Саудовской Аравии, то нетрудно удостовериться, что БПЛА йеменских хуситов атакуют эти заводы и долетают до целей.

Что касается возможной переброски ПВО на другие участки, то стоимость комплекса Patriot настолько высока, что переносить его на другой объект нецелесообразно, считает Литовкин. Стоимость каждой его ракеты доходит до $1 млн. Если российский ЗРК "Тор-М2" стартует вертикально вверх и разворачивается в воздухе на цель, то Patriot стартует под углом к горизонту. Поэтому, чтобы защитить важный объект, нужно поставить комплексы вокруг объекта. Это слишком дорого.

Авторы Елена Стафеева