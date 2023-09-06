Как повлияют на СВО ракеты AIM-9M Sidewinder Где Киев может использовать ракеты AIM-9M и почему отказ Пентагона от поставки кассетных снарядов может оказаться уловкой 5 сентября, 22:40 Где Киев может использовать ракеты AIM-9M. Обложка © Getty Images / Jose Cordero / US Navy

Новый американский пакет военной помощи в $250 млн для Украины предусматривает ракеты AIM-9M Sidewinder «поверхность—воздух» (ЗУР), двигатель которых за две секунды разгоняет ракету до 2983 км/ч, её дальность полёта составляет до 16 км. Помимо ракет для ПВО туда войдут боеприпасы для HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, "Джавелины", 3 млн патронов для стрелкового оружия, автомобили скорой помощи, саперное оборудование, запчасти.

Военные эксперты считают, что несмотря на официальный отказ Пентагона включить кассетные боеприпасы в этот пакет, быть уверенными, что их не поставят, сложно. Никто не знает, что скрывается за формулировкой "артиллерийские боеприпасы калибра 155-мм", которые как раз и могут содержать кассетную начинку. Напомним, ВСУ уже несколько недель обстреливают новые территории России этими смертоносными снарядами, в результате чего страдает мирное население.

Ракета AIM-9M. Фото © Getty Images / Ezra Acayan

Считается, что очередная поставка может стать последней в этом году, так как запрос Белого дома дополнительных 13 миллиардов долларов на помощь для Украины вызвал серьезные разногласия в Конгрессе. Речь идет даже о возможном прекращении спонсорства Киева.

Характеристики IM-9M

AIM-9M — это модернизированная в 1979 году AIM-9L, получившая несколько нововведений: новый двигатель Mk.36 — Mod.9. Эта модель является ракетой средней дальности — 16 км, способна достигать скорости до 2,5 Маха (около 3000 км/ч), оборудована инфракрасной головкой самонаведения, которая обнаруживает и отслеживает тепловое излучение цели — двигатель самолета или выхлопные газы. Ракета обладает высокой маневренностью, что позволяет ей изменять траекторию полета для наведения на цель и преодолевать препятствия.

Однако современные системы ПВО и электронной борьбы могут противодействовать ракетам AIM-9M. Также на использование этого типа ракет влияют погодные условия - плохая видимость, облака или сильные осадки могут затруднить работу инфракрасной головки самонаведения.

Ракета AIM-9M. Фото © Wikipedia / U.S. Navy

У устаревших ракет США есть и существенные недостатки — ограничения в ближнем бою, AIM-9M является ракетой средней дальности, что означает, что она может быть менее эффективной в ближнем бою, где требуется быстрая реакция и маневренность. Более того, на расстоянии воздушной дуэли существует возможность поражения своего собственного самолета. Риск случайного поражения в условиях ближнего боя, где цели могут находиться в непосредственной близости друг от друга, требуют от пилотов и командиров тщательной оценки тактической ситуации и принятия соответствующих мер предосторожности при использовании ракет AIM-9M.

Активно модификации ракет Sidewinder были использованы во время Вьетнамской войны, которая продемонстрировала их низкую эффективность. Ограничения маневренности самолета-носителя влияло на удары по целям.

Где будут использованы

Военный эксперт Виктор Литовкин считает, что поставка AIM-9M не решит проблемы с ПВО для обороны Киева. Известно, что столицу Украины пытается оборонять система Patriot.

— Две батареи Patriot недостаточно для защиты Киева. Судя по тому, что наши беспилотники ежедневно наносят удары по военно-техническим объектам ВСУ, американская ПВО бесполезна для защиты города. Неважно, какими ракетами будет располагать Patriot, у которого есть серьезный недостаток. Он не видит целей на высоте от 0 до 100 метров, это мёртвая зона комплекса, — пояснил Виктор Литовкин.

Истребители F-15 c ракетами AIM-9M Sidewinder. Фото © Getty Images / USAF

По его словам, в этот слепой карман попадают крылатые ракеты. Если посмотреть, как Patriot работает на охране нефтеперерабатывающих заводов Саудовской Аравии, то нетрудно удостовериться, что БПЛА йеменских хуситов атакуют эти заводы и долетают до целей.

Что касается возможной переброски ПВО на другие участки, то стоимость Patriot настолько высока, что перебрасывать его на другой объект — нецелесообразно, считает Литовкин. Стоимость каждой его ракеты доходит до $1 млн. Если российский ЗРК "Тор-М2" стартует вертикально вверх и разворачивается в воздухе на цель, то Patriot стартует под углом к горизонту. Поэтому, чтобы защитить важный объект, нужно поставить комплексы вокруг объекта. Это слишком дорого.

Авторы Дмитрий Шестопалов