Второй фронт или замена ВСУ: Как Польша и Прибалтика готовятся вступить в украинский конфликт Военные учения стран НАТО в Балтийском море могут означать подготовку к "отсечению" Калининградской области, однако решатся ли на Западе на эту операцию, будет зависеть от исхода СВО 4 сентября, 22:41 Запад готовится пополнить ресурс ВСУ резервами стран-соседей. Обложка © Getty Images / Dominika Zarzycka / NurPhoto

Учения для второго фронта против России

Запад готовится пополнить ресурс ВСУ резервами стран – соседей Украины, а также наёмниками из США и ЕС. Чтобы протестировать будущие соединения, НАТО проведёт военные учения. Так, с 5 сентября в Риге пройдут учения "Намейс-2023", участие в которых примут порядка 80% латвийской армии и ополчения Земессардзе вкупе с подразделениями из США, Канады, Дании, Литвы и Эстонии. Авиация отработает бомбометание.

Практически параллельно начнутся масштабные учения инженерных войск НАТО в Литве, они завершатся 15 сентября. Список стран пополнят Чехия, Польша, Венгрия и Бельгия. Военные отработают взаимодействие инженерных частей, инженерную поддержку манёвренных подразделений во время операций. Затем в середине сентября в Риге стартует "школа" для обучения высшего и старшего офицерского состава НАТО по планированию операций Steadfast Pyramid – 2023 и Steadfast Pinnacle – 2023.

Кроме того, на учениях Nord Coasts – 2023 для 14 стран НАТО будут отработаны тактические действия в прибрежных водах у берегов Латвии и Эстонии, а также в районе маршрутов транзита российских грузов из Санкт-Петербурга через Балтику и Северное море в Атлантику и снабжения Калининграда. По сообщениям западных СМИ, планируется задействовать 30 кораблей и подводных лодок, до 15 самолётов и десантных подразделений.

Провал украинского наступления заставляет Вашингтон и НАТО наращивать активность на прибалтийском фронте. Фото © Getty Images / Sean Gallup

Провал украинского наступления заставляет Вашингтон и НАТО наращивать активность на прибалтийском фронте, угрожая РФ полномасштабным вторжением. Именно Латвия за счёт советской инфраструктуры морских и воздушных портов и своего срединного географического положения является логичной точкой входа их агрессии, считают эксперты.

Ранее замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Белоруссии Андрей Богодель предположил, что Польша собирается вводить войска в Литву под предлогом защиты Сувалкского коридора. По его словам, в Варшаве вынашиваются планы по возвращению земель, принадлежавших Польше с 1920-го по 1939 год. Он отмечает, что никакая маскировка Польши под эгидой "подготовки к российской агрессии" не сможет скрыть реальные цели Варшавы забрать часть Украины, Литвы и Белоруссии. Также в фокусе внимания западных СМИ — обстановка вокруг России и её Калининградской области, Белоруссии, которую накаляют Польша и Прибалтика.

В конце прошлого месяца главы внешнеполитических ведомств Латвии, Литвы и Польши провели встречу, на которой министр иностранных дел РП Мариуш Каминьский заявил, что если на границах стран НАТО и ЕС, таких как Польша, Литва или Латвия, будут происходить серьёзные инциденты с участием группы "Вагнер", то Рига, Вильнюс и Варшава будут принимать совместные меры. "Я не исключаю, что если мы решим, что это правильный ответ на данный момент, то мы добьёмся полной изоляции Белоруссии", — заявил он. В ответ на претензии глава Белоруссии назвал "глупостью" требования испуганных соседей.

Отвлечение внимания

— Вариант создания второго фронта против России с участием армий малого НАТО, то есть Польши и стран Балтии, дебатируется ещё с прошлого года. Угрозу подобного развития ситуации в России обсуждали ещё весной на фоне концентрации Варшавой своих вооружённых сил на границе. Однако на текущий момент этот сценарий далёк от реализации, потому что его боятся и Варшава, и страны Балтии. Воплощение этой идеи будет означать войну против России при фактическом неучастии войск западных стран НАТО. То есть оказание помощи будет осуществляться в том же формате, что и сейчас Киеву, — отметил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

По его словам, учитывая, что уже сейчас польская армия понесла большие потери на Украине, отправив туда своих военнослужащих советниками, её военные опасаются дальнейшей эскалации конфликта с Россией. Хотя учения и отрабатывают подобного рода сценарий, оценивают боеготовность штабов и войск стран к агрессии против России и Белоруссии, а также узкие места с точки зрения логистики и командования. Высока вероятность, что по итогам учений войска НАТО будут признаны не до конца готовыми к войне против России. Так как отработка действий может вскрыть недостатки, что, учитывая негатив военных, вполне логично, потому что погибать в военном конфликте за Украину они не хотят.

Учения на Балтийском море стран НАТО призваны отвлечь внимание наших Вооружённых сил. Фото © Getty Images / Sean Gallup

Двухнедельные учения на Балтийском море стран НАТО призваны отвлечь внимание наших Вооружённых сил от Украины, полагает военный эксперт Василий Дандыкин. НАТО беспокоит Сувалкский коридор — это единственная возможность прибалтийских республик сохранить связь с Европой через Польшу.

— Они в дальнейшем хотят отрезать нашу Калининградскую область. Это касается и Санкт-Петербурга, потому что Финляндия — теперь член Северо-Атлантического альянса. Но пока это лишь информационная составляющая. Всё зависит от ведения СВО, от того, какие у нас будут успехи, а они будут. Поэтому сейчас Запад может ограничиться провокациями вроде вторжения в наши территориальные воды, как это происходило накануне российской военной спецоперации в 2021 году, — комментирует Василий Дандыкин.

Авторы Дмитрий Шестопалов