На конце кощеевой иглы: Почему НАТО решило уничтожить ЧФ РФ к 2025 году, но это не получится Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, почему для спасение НАТО Америке нужна Запорожская АЭС или российский Черноморский флот 3 сентября, 22:40 Севастополь. Подводные лодки ЧФ РФ "Ростов-на-Дону" и "Краснодар". Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Для чего США и ЕС вынуждены усиливать поддержку Украины

Ва-банк — именно этим словом определяется смысл той игры, которую затеяли киевский режим и ряд его зарубежных спонсоров на полях СВО. Выражаясь словами из одного известного фильма, вся эта история может закончиться двумя сценариями: или Запад приведет Украину в членский ЗАГС НАТО, либо Россия отведет обоих к прокурору.

Казалось бы, после провального украинского наступления, в котором были сожжены как поставленная Киеву натовская техника, так и десятки тысяч обученных на западе бойцов ВСУ, которые вместо организации прорыва погибли даже до штурма первой линии российской обороны, Запад должен одуматься. Снизить уровень поддержки киевского режима. Отчасти из-за той антирекламы, которая делается западной технике украинскими вояками, а отчасти потому, что население США и стран Западной Европы все больше и больше выступает против этой помощи. Попытаться сесть за стол переговоров с Москвой и договориться с ней – либо, если гордость не позволяет признать свои ошибки, просто снизить уровень поддержки и, достигнув непубличного взаимопонимания с Москвой, позволить России в 2024 году самой закрыть украинский вопрос.

Однако вместо этого США и Европа продолжают лезть в бутылку. Натовские генералы рассказывают о том, что даже после провала украинского наступления у Киева еще есть все шансы победить. Что украинские войска каким-то образом могут нанести военное поражение российской армии, доведя ее до стадии истощения. Что они могут принудить Москву капитулировать или, по крайней мере, заключить какое-то компромиссное решение на украинских условиях – и сделать это в 2024 году, когда в США будет предвыборная кампания и Байдену будут нужны победы.

Солдаты ВСУ во время тренировки. Фото © Getty Images / Anadolu Agency / Jose Colon

Мотивы западных стран, в целом, понятны – и речь тут не только в выборах. Они не могут бросить Украину. Да, тем самым кризис будет разрешен, мир спасен от глобального конфликта, грозящего перерасти в ядерный – однако ценой этого спасения будет крах всей американоцентричной структуры мира. И, прежде всего, НАТО. Ведь сейчас американцы фактически выкрутили европейцам руки. Заставили Старый Свет пойти на грандиозные жертвы ради конфликта с Россией, которая обозначена во всех программных документах Альянса как главный враг и угроза безопасности Европы.

Ради борьбы с этой угрозой Европа пошла на экономический кризис, отказ от дешевых российских энергоносителей, то есть от конкурентных преимуществ европейской промышленности перед другими производителями, на резких рост оборонных расходов. И если США одержат победу над Россией на Украине, то все эти жертвы будут стоить свеч – ореол победителя и дивиденды от победы (читай от разграбления России) все компенсируют.

Что будет, когда Запад проиграет

Однако если проиграют, то тогда возникнут вопросы. Во-первых, на предмет потраченных средств и бессмысленно понесенных жертв, а также «союзнической солидарности». В процессе поиска крайних (каковой часто случается после поражения) вдруг выяснится, что США под предлогом войны ограбили Европу, вывезя из нее значительную часть капиталов и промышленности. Во-вторых, на предмет банального вранья о России – после победы Москва не пойдет на Варшаву и Берлин, а, скорее всего, снова предложит европейцам заключить соглашение о коллективной безопасности в Европе (новая итерация российских предложений нулевых годов) и разделе сфер влияния, что предлагал президент Путин зимой 2021-2022 годов.

То есть Кремль еще раз покажет, что он конструктивный игрок. И тогда, на фоне дискредитации США и необходимости интегрировать победившую Россию в систему коллективной безопасности в Европе НАТО потеряет смысл своего существования. Америка лишится ряда своих инструментов влияния на Старый свет, а антиевропейские государства этого света – Британия, Польша, Прибалтика – своей военно-политической «крыши». Поэтому, пытаясь предотвратить этот сценарий, США и их союзники идут в украинский ва-банк.

Однако вопрос в том, какими картами сыграть? Кто бы там что не говорил, но нанести военное поражение России Украина не может – потенциалы двух стран (мобилизационные, военные, экономические и даже идеологические) абсолютно не сопоставимы. Войну на истощение Украина выиграть не может – у этого государства нет возможностей вести войну несколько лет, особенно если Москва продолжит геранить и калибровать объекты украинской инфраструктуры. Значит, остается лишь один выход: нанести России тактическое, но при этом шоковое поражение. Напугать российскую элиту перспективой стратегического поражения и с помощью этого дипломатического покера добиться победы.

БПЛА «Герань-2». Фото © ТАСС / Zuma

Да, это Запад и пытался сделать в ходе нынешнего наступления. «Шоковой целью» был выход к Крыму или Азовскому морю. Не получилось. Поэтому сейчас нужно делать новый подход к снаряду – но при этом эскалировать конфликт на новый уровень. При помощи западного оружия и тактических консультаций найти и поразить другие «шоковые цели» в России.

Вариантов тут несколько. Во-первых, российские города, находящиеся в сотнях километров от линии фронта. Сейчас до них долетают отдельные украинские дроны – а надо, чтобы долетали полноценные ракеты (поставляемые британцами). И Лондону тут ничего не предъявишь – поскольку Россия не объявила Украине войну, то поставки легальны. И, как в свое время сказали немцы, Украина воюет не немецким оружием, а украинским, поставленным Германией.

Во-вторых, Запорожская АЭС, на которую киевский режим (при помощи западного спецназа) может напасть и захватить. После чего его угрозы ядерным терроризмом выйдут на новый уровень.

Ну и третий вариант – Черноморский флот. Флот, который не только обеспечивает безопасность судоходства в Черном море, но и следит за тем, чтобы киевскому режиму не поставлялось оружие. Который рано или поздно будет использован для того, чтобы освобождать Одессу. Сейчас западные аналитики предлагают поставить Украине больше противокорабельных ракет и морских дронов для того, чтобы вывести корабли из строя. Ведь, в отличие от танков, которых у России достаточно, кораблестроительная промышленность России не может быстро пополнять флот.

Вопрос в том, как Россия ответит на эти угрозы? Вариант лишь один – старозаветный — «око за око». Попытки Киева сыграть в эскалацию должны быть встречены не просто ответной, а превентивной эскалацией. С уничтожением промышленных объектов, центров принятия решений, портовой инфраструктуры. Чтобы нанести самим «шоковый удар» Киеву и его спонсорам – показать, что Москва максимально серьезно воспринимает происходящее и намерена добиться победы любым путем.

Авторы Геворг Мирзаян