Кулеба сводил Блинкена в McDonald's и рассказал, как спасался от похмелья в студенчестве
Кулеба рассказал Блинкену, как ходил в McDonald's для избавления от похмелья
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен в McDonald's. Обложка ТАСС / AP / Brendan Smialowski
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в студенческие годы ходил в McDonald's, чтобы избавиться от похмелья. Об этом он рассказал госсекретарю США Энтони Блинкену во время посещения кафе быстрого питания в Киеве.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен в McDonald's. Видео © Twitter / ricwe123
"Когда я был студентом, моей лучшей едой от похмелья было посещение Макдональдса", — сказал Кулеба, поедая картошку фри за одним столом с американским госсекретарём.
Встреча политиков прошла в рамках визита Блинкена в Киев, который начался с посещения Берковецкого кладбища. А в ресторане политики рассказали друг другу забавные истории времён колледжа, а также пришли к единому мнению о том, что вероятнее всего фаст-фуд противоречит рекомендациям их врачей.
Напомним, вчера украинские СМИ сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с рабочим визитом, из-за которого в городе было перекрыто движение. Информацию подтвердили и в Госдеп США. Уточнялось, что политик обсудит с украинским руководством потребности страны в области безопасности, энергетики и гуманитарной сфере.