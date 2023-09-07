Кулеба сводил Блинкена в McDonald's и рассказал, как спасался от похмелья в студенчестве

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в студенческие годы ходил в McDonald's, чтобы избавиться от похмелья. Об этом он рассказал госсекретарю США Энтони Блинкену во время посещения кафе быстрого питания в Киеве.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен в McDonald's. Видео © Twitter / ricwe123

"Когда я был студентом, моей лучшей едой от похмелья было посещение Макдональдса", — сказал Кулеба, поедая картошку фри за одним столом с американским госсекретарём.