Кулеба и Блинкен встретились в Киеве на Берковецком кладбище

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Киеве в ходе его визита в столицу Незалежной.

"Поприветствовал Энтони Блинкена на Украине. Госсекретарь стал первым коллегой, который начал свой день в Киеве <...> на Берковецком кладбище", — написал он в соцсети X (бывший Twitter).