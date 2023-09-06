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6 сентября, 11:09

Кулеба и Блинкен встретились в Киеве на Берковецком кладбище

<p>Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/DmytroKuleba?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DmytroKuleba</a></p>

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Обложка © Twitter / DmytroKuleba

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Киеве в ходе его визита в столицу Незалежной.

"Поприветствовал Энтони Блинкена на Украине. Госсекретарь стал первым коллегой, который начал свой день в Киеве <...> на Берковецком кладбище", — написал он в соцсети X (бывший Twitter).

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Напомним, сегодня украинские СМИ начали сообщать, что в Киев с рабочим визитом приехал госсекретарь США Энтони Блинкен, из-за чего в городе даже перекрыли движение. Позже Госдеп США подтвердил информацию о его поездке. Уточнялось, что политик планирует обсудить потребности Украины в области безопасности, энергетики и гуманитарной сфере.

Николь Вербер
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