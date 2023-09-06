Кулеба и Блинкен встретились в Киеве на Берковецком кладбище
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Обложка © Twitter / DmytroKuleba
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Киеве в ходе его визита в столицу Незалежной.
"Поприветствовал Энтони Блинкена на Украине. Госсекретарь стал первым коллегой, который начал свой день в Киеве <...> на Берковецком кладбище", — написал он в соцсети X (бывший Twitter).
Напомним, сегодня украинские СМИ начали сообщать, что в Киев с рабочим визитом приехал госсекретарь США Энтони Блинкен, из-за чего в городе даже перекрыли движение. Позже Госдеп США подтвердил информацию о его поездке. Уточнялось, что политик планирует обсудить потребности Украины в области безопасности, энергетики и гуманитарной сфере.