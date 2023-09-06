Госдеп подтвердил, что Блинкен находится в Киеве. Это его 4-й визит с начала СВО

Госдеп США подтвердил информацию о прибытии в Киев госсекретаря Энтони Блинкена, который в ходе визита намерен обсудить потребности Украины в области безопасности, энергетики и гуманитарной сфере. К слову, это уже четвёртый визит Блинкена на Украину с начала СВО.

"Государственный секретарь США Энтони Блинкен сегодня прибыл на Украину, чтобы встретиться с высокопоставленными украинскими чиновниками. Он сделает ряд заявлений о том, как США могут продолжить поддерживать Украину", — сообщил руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер.

По данным украинских СМИ, Блинкен в ходе визита планирует встретиться с Зеленским, от которого хочет узнать о положении ВСУ под Бахмутом, а также согласовать позиции накануне Генассамблеи ООН. Источники CNN со своей стороны сообщают, что госсекретарь объявит о новом пакете финансирования Украины на сумму более миллиарда долларов.