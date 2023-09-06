Госдеп подтвердил, что Блинкен находится в Киеве. Это его 4-й визит с начала СВО
Госдеп США подтвердил прибытие Блинкена в Киев
Госдеп США подтвердил информацию о прибытии в Киев госсекретаря Энтони Блинкена, который в ходе визита намерен обсудить потребности Украины в области безопасности, энергетики и гуманитарной сфере. К слову, это уже четвёртый визит Блинкена на Украину с начала СВО.
"Государственный секретарь США Энтони Блинкен сегодня прибыл на Украину, чтобы встретиться с высокопоставленными украинскими чиновниками. Он сделает ряд заявлений о том, как США могут продолжить поддерживать Украину", — сообщил руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер.
По данным украинских СМИ, Блинкен в ходе визита планирует встретиться с Зеленским, от которого хочет узнать о положении ВСУ под Бахмутом, а также согласовать позиции накануне Генассамблеи ООН. Источники CNN со своей стороны сообщают, что госсекретарь объявит о новом пакете финансирования Украины на сумму более миллиарда долларов.
Ранее Лайф писал, что на Украине обвинили западных политиков в трусости перед Путиным. Так, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в жёсткой форме и не выбирая выражений раскритиковал западных политиков, которые, по его мнению, не имеют смелости остановить Россию, и заявил, что "их яйца находятся в состоянии пашот".
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