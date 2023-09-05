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Опубликовано 5 сентября 2023, 15:54
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"Яйца в состоянии пашот": На Украине обвинили западных политиков в трусости перед Путиным

Секретарь СНБО Данилов в жёсткой риторике обвинил западных политиков в трусости

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в жёсткой форме и не выбирая выражений раскритиковал западных политиков, которые, по его мнению, не имеют смелости остановить Россию и её президента Владимира Путина. Более того, само начало СВО, по мнению Данилова, стало возможным из-за "попустительства" Запада, который не смог защитить Украину.

"Сегодня у немалого количества политиков яйца находятся в состоянии "пашот". Вы таким образом своими "пашотовыми" яйцами заведёте к тому, что автократические режимы захватят власть во всём мире", — заявил Данилов на Киевском форуме безопасности.

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Ранее стало известно, что ВСУ падают духом из-за слов Запада о слишком медленном контрнаступлении. Многие солдаты ощущают беспокойство из-за того, что о них говорят западные союзники. Между тем 5 сентября на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала контрнаступления, то есть с 4 июня, потеряли уже свыше 66 тысяч военных. Он также отметил, что, пытаясь скрыть провал, украинская армия атакует гражданские объекты и выдаёт это за "военные победы".

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Kremlin.ru

Алексей Берковиц
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