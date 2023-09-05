"Яйца в состоянии пашот": На Украине обвинили западных политиков в трусости перед Путиным

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в жёсткой форме и не выбирая выражений раскритиковал западных политиков, которые, по его мнению, не имеют смелости остановить Россию и её президента Владимира Путина. Более того, само начало СВО, по мнению Данилова, стало возможным из-за "попустительства" Запада, который не смог защитить Украину.

"Сегодня у немалого количества политиков яйца находятся в состоянии "пашот". Вы таким образом своими "пашотовыми" яйцами заведёте к тому, что автократические режимы захватят власть во всём мире", — заявил Данилов на Киевском форуме безопасности.