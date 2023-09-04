Критика наступления со стороны Запада деморализует ряды ВСУ, пишут СМИ

Слова западных политиков и прессы о провале украинского контрнаступления снижают боевой дух солдат ВСУ. Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на бойца с позывным Салам.

"Нашим солдатам тяжело слышать, что наступление идёт слишком медленно. Мы здесь наблюдаем ситуацию на линии фронта и никогда не ожидали чего-то быстрого", — пояснил Салам.