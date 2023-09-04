Критика наступления со стороны Запада деморализует ряды ВСУ, пишут СМИ
AP: В ВСУ падают духом из-за слов Запада о "слишком медленном" контрнаступлении
Слова западных политиков и прессы о провале украинского контрнаступления снижают боевой дух солдат ВСУ. Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на бойца с позывным Салам.
"Нашим солдатам тяжело слышать, что наступление идёт слишком медленно. Мы здесь наблюдаем ситуацию на линии фронта и никогда не ожидали чего-то быстрого", — пояснил Салам.
Издание также обращает внимание, что многие солдаты поддерживают слова Салама и наравне с ним ощущают беспокойство из-за того, что говорят западные союзники.
Напомним, что ВСУ начали наступление на всех направлениях 4 июня. За минувший период украинцы не смогли достичь значимых результатов, тогда как их потери стали исчисляться десятками тысяч. Ранее проблемы в этом вопросе признал и президент страны Владимир Зеленский, сообщивший о большом количестве мин. А командир спецотряда "Ахмат" Апты Алаудинов рассказал, что ВСУ с начала наступления лишились около 40 тысяч человек, а также 60–70% поставленной западными партнёрами техники.
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