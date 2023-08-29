США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на $250 млн

Белый дом принял решение выделить Украине новый пакет военной помощи на $250 млн. Он будет включать снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS, ракеты для систем ПВО и артиллерийские боеприпасы. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"В этот пакет входят важные средства, которые помогут Украине на поле боя. Он включает ракеты AIM-9M для ПВО, снаряды для HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, средства разминирования, [противотанковые ракетные комплексы] Javelin и другие противотанковые системы и ракеты", — отметил глава американской дипломатии.

Также Украина в рамках этого пакета получит более трёх миллионов патронов для стрелкового оружия и средства санитарного транспорта.