США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на $250 млн
Белый дом принял решение выделить Украине новый пакет военной помощи на $250 млн. Он будет включать снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS, ракеты для систем ПВО и артиллерийские боеприпасы. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
"В этот пакет входят важные средства, которые помогут Украине на поле боя. Он включает ракеты AIM-9M для ПВО, снаряды для HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, средства разминирования, [противотанковые ракетные комплексы] Javelin и другие противотанковые системы и ракеты", — отметил глава американской дипломатии.
Также Украина в рамках этого пакета получит более трёх миллионов патронов для стрелкового оружия и средства санитарного транспорта.
Ранее Лайф рассказывал, что Запад решил сменить вектор и перейти к новой тактике по вооружению Украины. Союзные страны переориентировались с поставок ВСУ новой техники на ремонт уже имеющейся.
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