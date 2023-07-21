Российские военные с помощью мощных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отключили украинские реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом заявил военный эксперт Франк-Штефан Гэди американскому порталу War Zone.

"Системы HIMARS приобрели для ВСУ почти мифический статус. <…> Но Россия нашла способ противостоять этим установкам. Её эшелонированная комплексная противовоздушная и противоракетная оборона, похоже, оказала влияние на эффективность ракет", — указал он.

Аналитик уверен, что возможностям РСЗО американского производства, действующим на территории Украины, "пришёл конец". Причём следом за ними будут поражены высокоточные дальнобойные системы ATACMS, работающие по аналогии с HIMARS. По словам Гэди, западным странам не стоит забывать об этом, когда в следующий раз будут планироваться очередные поставки других высокоточных боеприпасов большой дальности.