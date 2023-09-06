В Совфеде высказались о секретной миссии Блинкена в Киеве

Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров допустил, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с секретной миссией. Сенатор предположил, что главному американскому дипломату поручено оценить дальнейшие шаги США на Украине.

"Не могу исключить, что Блинкен прибыл в Киев с какой-то секретной целью визита. Наверно, он туда летит, чтобы посмотреть ситуацию на месте, узнать из первых уст о том, что происходит на Украине, к чему готовиться: поддерживать режим либо уходить оттуда", — высказался Джабаров в беседе с "Лентой.ру".