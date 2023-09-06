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6 сентября, 12:19

В Совфеде высказались о секретной миссии Блинкена в Киеве

Сенатор Джабаров считает, что Блинкен мог приехать в Киев с секретной целью

<p>Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/DmytroKuleba?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DmytroKuleba</a></p>

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Обложка © Twitter / DmytroKuleba

Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров допустил, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с секретной миссией. Сенатор предположил, что главному американскому дипломату поручено оценить дальнейшие шаги США на Украине.

"Не могу исключить, что Блинкен прибыл в Киев с какой-то секретной целью визита. Наверно, он туда летит, чтобы посмотреть ситуацию на месте, узнать из первых уст о том, что происходит на Украине, к чему готовиться: поддерживать режим либо уходить оттуда", — высказался Джабаров в беседе с "Лентой.ру".

Вместе с тем член Совфеда заметил, что слишком много внимания Блинкену уделять не стоит — он не настолько успешная политическая фигура, давно нигде не "светится" и не делает никаких громких заявлений. По оценке сенатора, госсекретарь потерял свою политическую значимость.

Блинкен прибыл в Киев, пишут местные СМИ

Блинкен прибыл в Киев, пишут местные СМИ

Госдеп уже подтвердил, что Блинкен находится в Киеве и сообщил о его планах. Свой день в украинской столице американский госсекретарь начал на Берковецком кладбище. Ему компанию составил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

Андрей Бражников
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