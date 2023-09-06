В Совфеде высказались о секретной миссии Блинкена в Киеве
Сенатор Джабаров считает, что Блинкен мог приехать в Киев с секретной целью
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Обложка © Twitter / DmytroKuleba
Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров допустил, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с секретной миссией. Сенатор предположил, что главному американскому дипломату поручено оценить дальнейшие шаги США на Украине.
"Не могу исключить, что Блинкен прибыл в Киев с какой-то секретной целью визита. Наверно, он туда летит, чтобы посмотреть ситуацию на месте, узнать из первых уст о том, что происходит на Украине, к чему готовиться: поддерживать режим либо уходить оттуда", — высказался Джабаров в беседе с "Лентой.ру".
Вместе с тем член Совфеда заметил, что слишком много внимания Блинкену уделять не стоит — он не настолько успешная политическая фигура, давно нигде не "светится" и не делает никаких громких заявлений. По оценке сенатора, госсекретарь потерял свою политическую значимость.
Госдеп уже подтвердил, что Блинкен находится в Киеве и сообщил о его планах. Свой день в украинской столице американский госсекретарь начал на Берковецком кладбище. Ему компанию составил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.