Рогов уличил Блинкена во вранье о контрнаступлении ВСУ
Рогов назвал вымыслом слова Блинкена о наступлении ВСУ в Запорожской области
Лидер движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов назвал вымыслом слова госсекретаря США Энтони Блинкена о "заметном прогрессе" украинского контрнаступления.
"Всё это не более чем вымысел. Если и существует какой-то прогресс, так это по разворовыванию и отмыванию западных денег, в том числе американских налогоплательщиков, которые вбрасываются, как в чёрную дыру, для удержания у власти режима Зеленского", — сказал Рогов РИА "Новости".
По его словам, территория Украины превратилась в серую зону, через которую проходят миллиарды и отлажен механизм обогащения западных элит.
Напомним, во время визита в Киев глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон фиксирует "заметный прогресс" в наступлении ВСУ. Однако, по данным Минобороны РФ, у украинских войск не всё так радужно, как считают в США. Так, ВСУ за три месяца потеряла уже более 66 тысяч своих солдат. Президент РФ Владимир Путин констатировал, что контрнаступление ВСУ не просто забуксовало, а провалилось.
ТАСС / Александр Полегенько