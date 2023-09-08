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Регион
Опубликовано 8 сентября 2023, 07:38
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Рогов уличил Блинкена во вранье о контрнаступлении ВСУ

Рогов назвал вымыслом слова Блинкена о наступлении ВСУ в Запорожской области

Лидер движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов назвал вымыслом слова госсекретаря США Энтони Блинкена о "заметном прогрессе" украинского контрнаступления.

"Всё это не более чем вымысел. Если и существует какой-то прогресс, так это по разворовыванию и отмыванию западных денег, в том числе американских налогоплательщиков, которые вбрасываются, как в чёрную дыру, для удержания у власти режима Зеленского", сказал Рогов РИА "Новости".

Рогов рассказал, как бойцы ВСУ попали в огневой мешок в селе Работино
Рогов рассказал, как бойцы ВСУ попали в огневой мешок в селе Работино

По его словам, территория Украины превратилась в серую зону, через которую проходят миллиарды и отлажен механизм обогащения западных элит.

В Госдуме высмеяли слова Блинкена о "прогрессе" ВСУ на фронте
В Госдуме высмеяли слова Блинкена о "прогрессе" ВСУ на фронте

Напомним, во время визита в Киев глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон фиксирует "заметный прогресс" в наступлении ВСУ. Однако, по данным Минобороны РФ, у украинских войск не всё так радужно, как считают в США. Так, ВСУ за три месяца потеряла уже более 66 тысяч своих солдат. Президент РФ Владимир Путин констатировал, что контрнаступление ВСУ не просто забуксовало, а провалилось.

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ТАСС / Александр Полегенько

Полина Федотова
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