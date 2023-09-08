Рогов уличил Блинкена во вранье о контрнаступлении ВСУ

Лидер движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов назвал вымыслом слова госсекретаря США Энтони Блинкена о "заметном прогрессе" украинского контрнаступления.

"Всё это не более чем вымысел. Если и существует какой-то прогресс, так это по разворовыванию и отмыванию западных денег, в том числе американских налогоплательщиков, которые вбрасываются, как в чёрную дыру, для удержания у власти режима Зеленского", — сказал Рогов РИА "Новости".

По его словам, территория Украины превратилась в серую зону, через которую проходят миллиарды и отлажен механизм обогащения западных элит.