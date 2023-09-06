Депутат Госдумы РФ Станислав Наумов высмеял слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил о "заметном прогрессе" в контрнаступлении Украины.

"Прогресс в контрнаступлении ВСУ" — это новояз из антиутопий. Вооружать бандитов, террористов и экстремистов — это чистый регресс. Провал ВСУ встанет для Вашингтона в один ряд с катастрофами во Вьетнаме, Корее, Афганистане", — подчеркнул Наумов в беседе с Лайфом.

Он уверен, что отставка министра обороны Украины — лучшая самооценка результатов кампании 2022–2023 годов. Депутат также прогнозирует, что следующую волну киевских управленцев ждёт точно такой же финал.