В Госдуме высмеяли слова Блинкена о "прогрессе" ВСУ на фронте
Депутат Наумов: Провал ВСУ встанет для США в один ряд с Вьетнамом и Афганистаном
Депутат Госдумы РФ Станислав Наумов высмеял слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил о "заметном прогрессе" в контрнаступлении Украины.
"Прогресс в контрнаступлении ВСУ" — это новояз из антиутопий. Вооружать бандитов, террористов и экстремистов — это чистый регресс. Провал ВСУ встанет для Вашингтона в один ряд с катастрофами во Вьетнаме, Корее, Афганистане", — подчеркнул Наумов в беседе с Лайфом.
Он уверен, что отставка министра обороны Украины — лучшая самооценка результатов кампании 2022–2023 годов. Депутат также прогнозирует, что следующую волну киевских управленцев ждёт точно такой же финал.
"Режим, в котором политики делают военных козлами отпущения по СМС из-за океана, — это лучший пример несостоявшегося государства", — заключил парламентарий.
Напомним, "грандиозное" контрнаступление, широко анонсированное украинскими и западными СМИ на протяжении нескольких месяцев, началось 4 июня. Однако, несмотря на громкие заявления, манёвр обернулся для ВСУ огромными потерями. По данным МО РФ, украинская армия за три месяца потеряла уже более 66 тысяч своих солдат. Президент РФ Владимир Путин констатировал, что контрнаступление ВСУ не просто забуксовало, а провалилось. Тем не менее госсекретарь США Энтони Блинкен похвалил Киев за "заметный прогресс" на фронте.
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