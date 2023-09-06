США увидели "заметный прогресс" в контрнаступе Украины, которая за три месяца потеряла 66 тысяч солдат
Блинкен увидел "заметный прогресс" в контрнаступлении Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Киеве, заявил, что Вашингтон фиксирует "заметный прогресс" в наступлении ВСУ.
"Мы увидели заметный прогресс в контрнаступлении, что очень радует. Мы хотим, чтобы Украина имела всё, что ей нужно, не только для достижения успеха в контрнаступлении, но и имела всё необходимое в долгосрочной перспективе", — приводит слова Блинкена CNN.
Напомним, "грандиозное" контрнаступление, широко анонсированное украинскими и западными СМИ на протяжении нескольких месяцев, началось 4 июня. Однако, несмотря на громкие заявления, манёвр обернулся для ВСУ огромными потерями. По данным МО РФ, украинская армия за три месяца потеряла уже более 66 тысяч своих солдат. Президент РФ Владимир Путин констатировал, что контрнаступление ВСУ не просто забуксовало, а провалилось. На Западе ранее тоже признали неудачи Киева.
Getty Images / Jose Colon