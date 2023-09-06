США увидели "заметный прогресс" в контрнаступе Украины, которая за три месяца потеряла 66 тысяч солдат

Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Киеве, заявил, что Вашингтон фиксирует "заметный прогресс" в наступлении ВСУ.

"Мы увидели заметный прогресс в контрнаступлении, что очень радует. Мы хотим, чтобы Украина имела всё, что ей нужно, не только для достижения успеха в контрнаступлении, но и имела всё необходимое в долгосрочной перспективе", — приводит слова Блинкена CNN.