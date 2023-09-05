Шойгу заявил, что ни одна из целей контрнаступления ВСУ не достигнута

Украинские войска несут колоссальные потери в ходе контрнаступления, которое началось три месяца назад. Ни на одном направлении его цели не достигнуты. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже третий месяц пытается вести так называемое контрнаступление. Ни на одном из направлений Вооружённые силы Украины своих целей не достигли", — подчеркнул Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

При этом российские войска продолжают активно действовать на всей линии боевого соприкосновения, отметил глава оборонного ведомства.

По словам Шойгу, киевский режим хочет показать западным кураторам хоть какой-то успех контрнаступа, рассчитывая и дальше получать военно-экономическую помощь. Это только затягивает конфликт, указал министр.