Шойгу заявил, что ни одна из целей контрнаступления ВСУ не достигнута
Шойгу: ВСУ несут колоссальные потери в ходе наступления, его цели не достигнуты
Украинские войска несут колоссальные потери в ходе контрнаступления, которое началось три месяца назад. Ни на одном направлении его цели не достигнуты. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже третий месяц пытается вести так называемое контрнаступление. Ни на одном из направлений Вооружённые силы Украины своих целей не достигли", — подчеркнул Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
При этом российские войска продолжают активно действовать на всей линии боевого соприкосновения, отметил глава оборонного ведомства.
По словам Шойгу, киевский режим хочет показать западным кураторам хоть какой-то успех контрнаступа, рассчитывая и дальше получать военно-экономическую помощь. Это только затягивает конфликт, указал министр.
Напомним, "грандиозное" контрнаступление, широко анонсированное украинскими и западными СМИ на протяжении нескольких месяцев, началось 4 июня. Однако, несмотря на громкие заявления киевских политиков, манёвр обернулся для ВСУ огромными потерями, которые составляют десятки тысяч военных. Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что контрнаступление ВСУ не "пробуксовывает", а проваливается.
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