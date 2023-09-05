Верховная рада отправила в отставку министра обороны Украины Резникова
Верховная рада Украины проголосовала за отставку главы Минобороны Незалежной Алексея Резникова. За соответствующее решение проголосовали 327 народных депутатов, против — четыре парламентария.
Ранее Резников подал в украинский парламент заявление об отставке. Он отметил, что для него было честью служить украинскому народу и работать на благо ВСУ последние 22 месяца.
Напомним, 3 сентября украинский президент Владимир Зеленский объявил об увольнении министра обороны страны Алексея Резникова. Лидер Незалежной предложил на его пост руководителя Фонда госимущества Рустема Умерова. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что Резникова вскоре могут назначить послом в Британии, но сам политический деятель не в курсе таких планов Киева. Он возглавлял Министерство обороны с ноября 2021 года.
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