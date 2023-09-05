Верховная рада отправила в отставку министра обороны Украины Резникова

Верховная рада Украины проголосовала за отставку главы Минобороны Незалежной Алексея Резникова. За соответствующее решение проголосовали 327 народных депутатов, против — четыре парламентария.

Ранее Резников подал в украинский парламент заявление об отставке. Он отметил, что для него было честью служить украинскому народу и работать на благо ВСУ последние 22 месяца.