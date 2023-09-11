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Регион
Опубликовано 11 сентября 2023, 09:45
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Зеленский признал, что контрнаступ не закончится хеппи-эндом

Президент Украины Зеленский: Мы потеряли много людей, у нас не будет хеппи-энда

Контрнаступление украинской армии в любом случае не закончится хеппи-эндом, и этот факт признал даже президент страны Владимир Зеленский. В интервью CNN он привёл более привычную для себя "кинематографичную" аналогию, отметив, что манёвры на фронте — это не блокбастер, который длится полтора часа.

"Контрнаступление — это не кино с хеппи-эндом, у нас не будет хеппи-энда. Мы потеряли много людей, у нас не будет хеппи-энда, мы должны это признать", сказал Зеленский.

Зеленский усомнился в искренности Запада в плане поддержки Украины
Зеленский усомнился в искренности Запада в плане поддержки Украины

Ранее стало известно, что неудачи на поле боя, рост числа военных потерь и тотальная "могилизация" привели к резкому росту антирейтинга Зеленского: рейтинг украинского лидера упал на 20%, до 50%. В то же время его антирейтинг достиг 30% и продолжает расти. Дела настолько плохи, что в США вновь заговорили об "устранении" Зеленского на фоне провального контрнаступа. Да и сам Зеленский усомнился в искренности Запада в плане поддержки Украины и заявил, что у него на этот счёт плохое предчувствие.

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Сайт президента Украины

Марина Калегина
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