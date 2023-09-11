Зеленский признал, что контрнаступ не закончится хеппи-эндом

Контрнаступление украинской армии в любом случае не закончится хеппи-эндом, и этот факт признал даже президент страны Владимир Зеленский. В интервью CNN он привёл более привычную для себя "кинематографичную" аналогию, отметив, что манёвры на фронте — это не блокбастер, который длится полтора часа.

"Контрнаступление — это не кино с хеппи-эндом, у нас не будет хеппи-энда. Мы потеряли много людей, у нас не будет хеппи-энда, мы должны это признать", — сказал Зеленский.