Зеленский признал, что контрнаступ не закончится хеппи-эндом
Президент Украины Зеленский: Мы потеряли много людей, у нас не будет хеппи-энда
Контрнаступление украинской армии в любом случае не закончится хеппи-эндом, и этот факт признал даже президент страны Владимир Зеленский. В интервью CNN он привёл более привычную для себя "кинематографичную" аналогию, отметив, что манёвры на фронте — это не блокбастер, который длится полтора часа.
"Контрнаступление — это не кино с хеппи-эндом, у нас не будет хеппи-энда. Мы потеряли много людей, у нас не будет хеппи-энда, мы должны это признать", — сказал Зеленский.
Ранее стало известно, что неудачи на поле боя, рост числа военных потерь и тотальная "могилизация" привели к резкому росту антирейтинга Зеленского: рейтинг украинского лидера упал на 20%, до 50%. В то же время его антирейтинг достиг 30% и продолжает расти. Дела настолько плохи, что в США вновь заговорили об "устранении" Зеленского на фоне провального контрнаступа. Да и сам Зеленский усомнился в искренности Запада в плане поддержки Украины и заявил, что у него на этот счёт плохое предчувствие.