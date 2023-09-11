"У меня предчувствие": Зеленский усомнился в искренности Запада в плане поддержки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что начал сомневаться в искренности части западных партнёров Киева, которые утверждают, что всегда будут её поддерживать. Об этом украинский лидер признался в интервью британскому журналу The Economist.

"У меня такое предчувствие, когда я читаю, слышу и вижу в их глазах, когда они говорят: "Мы всегда будем с вами"... Но я вижу, что он или она не здесь и не с нами", — сообщил политический деятель.