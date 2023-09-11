"У меня предчувствие": Зеленский усомнился в искренности Запада в плане поддержки Украины
Economist: Зеленский усомнился в искренности обещаний Запада поддерживать Киев
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что начал сомневаться в искренности части западных партнёров Киева, которые утверждают, что всегда будут её поддерживать. Об этом украинский лидер признался в интервью британскому журналу The Economist.
"У меня такое предчувствие, когда я читаю, слышу и вижу в их глазах, когда они говорят: "Мы всегда будем с вами"... Но я вижу, что он или она не здесь и не с нами", — сообщил политический деятель.
Также политик подчеркнул, что если стране предстоит конфликт на истощение, то властям страны придётся донести до украинцев перспективу "полностью милитаризированной экономики". Зеленский уточнил, что будет обсуждать эту инициативу, только если слабость в глазах западных партнёров станет "тенденцией".
А ранее Зеленский даже выдвинул Западу требование: выборы он проведёт, но только при ряде условий. Одно из них — Запад должен всё оплатить. Отреагировали на слова Зеленского в Конгрессе США, поставив его на место.
t.me / Zelenskiy / Official