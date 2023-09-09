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Регион
Опубликовано 9 сентября 2023, 05:04
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В Германии заявили о разрушающемся образе Украины из-за жалоб Зеленского на уклонистов

Полковник Рихтер считает жалобы Зеленского на уклонистов тревожным знаком

Жалобы президента Владимира Зеленского на уклоняющихся от мобилизации украинцев являются тревожным знаком. Об этом заявил в интервью Die Welt полковник Бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер.

"Это показывает, что образ Украины, объединённой патриотизмом, верен лишь отчасти", — ответил он на вопрос журналистки по поводу публичных жалоб лидера Незалежной.

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По мнению Рихтера, заявления Киева об уклонистах в определённой степени призваны надавить на Запад: в ЕС насчитывается около 600 тысяч уехавших с Украины мужчин. Однако прежде всего это сигнализирует о проблемах с личным составом ВСУ и, "естественно, не говорит в пользу бесконечного затягивания боевых действий", заключил эксперт.

А ранее Австрия ответила отказом на требование ВСУ выдать 14 тысяч уклонистов. Представитель МВД страны объяснил, что это было бы попыткой посягательства на их систему предоставления убежища и суверенитет.

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AP / TASS / Petros Giannakouris

Лариса Сафронова
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