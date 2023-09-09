В Германии заявили о разрушающемся образе Украины из-за жалоб Зеленского на уклонистов
Полковник Рихтер считает жалобы Зеленского на уклонистов тревожным знаком
Жалобы президента Владимира Зеленского на уклоняющихся от мобилизации украинцев являются тревожным знаком. Об этом заявил в интервью Die Welt полковник Бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер.
"Это показывает, что образ Украины, объединённой патриотизмом, верен лишь отчасти", — ответил он на вопрос журналистки по поводу публичных жалоб лидера Незалежной.
По мнению Рихтера, заявления Киева об уклонистах в определённой степени призваны надавить на Запад: в ЕС насчитывается около 600 тысяч уехавших с Украины мужчин. Однако прежде всего это сигнализирует о проблемах с личным составом ВСУ и, "естественно, не говорит в пользу бесконечного затягивания боевых действий", заключил эксперт.
А ранее Австрия ответила отказом на требование ВСУ выдать 14 тысяч уклонистов. Представитель МВД страны объяснил, что это было бы попыткой посягательства на их систему предоставления убежища и суверенитет.
AP / TASS / Petros Giannakouris