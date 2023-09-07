Австрия ответила на требование ВСУ выдать 14 тысяч уклонистов

Австрия не планирует депортировать украинцев призывного возраста даже при поступлении соответствующих запросов от Киева, пишет портал Exxpress со ссылкой на представителя МВД европейского государства.

"Это было бы попыткой посягательства на нашу систему предоставления убежища и на наш суверенитет, никто в Австрии на это не пойдёт", — пояснил он.

По данным издания, на текущий момент в Австрии находится 14 тысяч беженцев-мужчин из Незалежной в возрасте от 18 до 54 лет и годных к службе в армии. Из них, к слову, можно сформировать 28 батальонов ВСУ. Всего же в стране — 101 тысяча беженцев с Украины, из которых 67 тысяч — женщины.