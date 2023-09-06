"Достали": Названа страна, которая может взяться за украинских уклонистов вслед за Польшей
Политолог Пинчук: Румыния вслед за Польшей начнёт выдавать Украине уклонистов
Уже скоро страны Евросоюза могут последовать примеру Польши и начать выдавать Украине беженцев-уклонистов, считает первый министр государственной безопасности Донецкой Народной Республики — доктор политических наук и Герой ДНР Андрей Пинчук.
"Честно говоря, украинские беженцы достали не только поляков. Я думаю, что скоро то же самое будут делать и Румыния, и ряд других государств, где осели жители Незалежной", — сказал он в эфире "Царьграда".
Политолог напомнил, что немало польских военнослужащих принимают прямое участие в вооружённом конфликте, из-за чего гражданам страны сложно объяснить, почему "их парни" гибнут за "как бы геополитические интересы Варшавы, за Киев", в то время как "красивые, наглые, здоровые украинцы гуляют по улицам их городов", причём за их же счёт.
В связи с этим, добавил Пинчук, польское общество с глубокой поддержкой встретит меры против украинских уклонистов.
Напомним, по данным польских СМИ, власти республики стали выдавать Украине мужчин призывного возраста, бежавших из страны после начала СВО. Более того, Киев может начать обращаться к другим странам с запросами на экстрадицию таких уклонистов.
Getty Images / Beata Zawrzel