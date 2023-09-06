Регион

Уведомления отключены

6 сентября, 12:15

"Достали": Названа страна, которая может взяться за украинских уклонистов вслед за Польшей

Политолог Пинчук: Румыния вслед за Польшей начнёт выдавать Украине уклонистов

Уже скоро страны Евросоюза могут последовать примеру Польши и начать выдавать Украине беженцев-уклонистов, считает первый министр государственной безопасности Донецкой Народной Республики — доктор политических наук и Герой ДНР Андрей Пинчук.

"Честно говоря, украинские беженцы достали не только поляков. Я думаю, что скоро то же самое будут делать и Румыния, и ряд других государств, где осели жители Незалежной", сказал он в эфире "Царьграда".

Политолог напомнил, что немало польских военнослужащих принимают прямое участие в вооружённом конфликте, из-за чего гражданам страны сложно объяснить, почему "их парни" гибнут за "как бы геополитические интересы Варшавы, за Киев", в то время как "красивые, наглые, здоровые украинцы гуляют по улицам их городов", причём за их же счёт.

В связи с этим, добавил Пинчук, польское общество с глубокой поддержкой встретит меры против украинских уклонистов.

На Украине суд оправдал уклониста, признав указ Зеленского о мобилизации незаконным

На Украине суд оправдал уклониста, признав указ Зеленского о мобилизации незаконным

Напомним, по данным польских СМИ, власти республики стали выдавать Украине мужчин призывного возраста, бежавших из страны после начала СВО. Более того, Киев может начать обращаться к другим странам с запросами на экстрадицию таких уклонистов.

Обложка ©

Getty Images / Beata Zawrzel

Матвей Константинов
  • Новости
  • Польша
  • румыния
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров