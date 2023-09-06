Уже скоро страны Евросоюза могут последовать примеру Польши и начать выдавать Украине беженцев-уклонистов, считает первый министр государственной безопасности Донецкой Народной Республики — доктор политических наук и Герой ДНР Андрей Пинчук.

"Честно говоря, украинские беженцы достали не только поляков. Я думаю, что скоро то же самое будут делать и Румыния, и ряд других государств, где осели жители Незалежной", — сказал он в эфире "Царьграда".

Политолог напомнил, что немало польских военнослужащих принимают прямое участие в вооружённом конфликте, из-за чего гражданам страны сложно объяснить, почему "их парни" гибнут за "как бы геополитические интересы Варшавы, за Киев", в то время как "красивые, наглые, здоровые украинцы гуляют по улицам их городов", причём за их же счёт.

В связи с этим, добавил Пинчук, польское общество с глубокой поддержкой встретит меры против украинских уклонистов.