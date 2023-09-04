Польша начала выдавать Украине мужчин, покинувших страну после начала СВО

Власти Польши начали выдавать Украине мужчин призывного возраста, выехавших из Незалежной после начала СВО. Об этом пишет издание Rzeczpospolita.

По информации газеты, Варшава уже выдала Киеву украинцев, которые занимаются переправкой нелегальных мигрантов в Европу. Согласно данным Главной комендатуры Пограничной службы Польши, с 24 февраля 2022 года в республику въехало около 80 тысяч украинских мужчин призывного возраста, которые не выезжали обратно.

"Это значительное число для Украины, потому что этих людей можно мобилизовать и укрепить ряды наших вооружённых сил, усилив тем самым нашу оборону и безопасность", — сказал представитель президента Украины в Раде, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский.

По его словам, украинская прокуратура может при помощи международных ордеров на арест начать преследование граждан Незалежной за рубежом, так как многие уклонисты покинули страну, дав взятку пограничникам или через так называемую зелёную границу, где действуют посредники. Кроме того, в Раде заявляли, что власти страны могут обратиться к другим государствам для экстрадиции военнообязанных, покинувших Украину по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья.