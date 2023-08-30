Попросившего денег на выборы Зеленского грубо поставили на место в Конгрессе США
Конгрессвумен Боберт возмутилась требованием Зеленского дать денег на выборы
Требование президента Украины Владимира Зеленского к США оплатить выборы в Незалежной — это последствия выдачи Америкой карт-бланша всем, кто попросит. Об этом в соцсети X (ранее Twitter) написала член палаты представителей конгресса от Республиканской партии Лорен Боберт.
"Зеленский предлагает провести выборы, если Америка за них заплатит. Прочтите это предложение и просто на минуту попытайтесь осмыслить его. Он проведёт выборы только в том случае, если мы за них заплатим. Вот что происходит, когда ваша внешняя политика заключается в выдаче карт-бланша любому, кто об этом попросит", — заявила Боберт.
Напомним, что ранее Зеленский заявил, что на Украине возможно провести выборы до окончания военного времени, однако это дело дорогое, и его оплата должна полностью лечь на плечи Запада.
t.me / Zelenskiy / Official