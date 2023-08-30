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30 августа, 01:06

Попросившего денег на выборы Зеленского грубо поставили на место в Конгрессе США

Конгрессвумен Боберт возмутилась требованием Зеленского дать денег на выборы

Требование президента Украины Владимира Зеленского к США оплатить выборы в Незалежной — это последствия выдачи Америкой карт-бланша всем, кто попросит. Об этом в соцсети X (ранее Twitter) написала член палаты представителей конгресса от Республиканской партии Лорен Боберт.

"Зеленский предлагает провести выборы, если Америка за них заплатит. Прочтите это предложение и просто на минуту попытайтесь осмыслить его. Он проведёт выборы только в том случае, если мы за них заплатим. Вот что происходит, когда ваша внешняя политика заключается в выдаче карт-бланша любому, кто об этом попросит", — заявила Боберт.

Украина может провести выборы в 2024 году для "спасения" рейтинга Зеленского, пишут СМИ

Украина может провести выборы в 2024 году для "спасения" рейтинга Зеленского, пишут СМИ

Напомним, что ранее Зеленский заявил, что на Украине возможно провести выборы до окончания военного времени, однако это дело дорогое, и его оплата должна полностью лечь на плечи Запада.

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t.me / Zelenskiy / Official

Анатолий Симоненко
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