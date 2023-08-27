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27 августа, 17:11

Зеленский согласился подумать над проведением выборов президента на деньги Запада

Зеленский готов провести выборы в военное время, если Запад их оплатит

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил проведение выборов в период военного времени, но при условии, что Запад профинансирует их организацию. Об этом он сказал в эфире телеканала "Рада".

По его словам, сейчас Украина стоит на защите демократии, а голосование — это важная составляющая правовой системы, поэтому выборы нельзя отбросить в сторону даже во время боевых действий. Однако Зеленский посетовал, что всё это стоит немалых денег.

"Проводить в кредит выборы я не буду, забирать деньги от оружия и давать их на выборы также не буду. <…> Но самое главное — давайте рисковать тогда вместе. Наблюдатели должны быть в окопах", пояснил он.

Зеленский подсчитал, что в мирное время на организацию выборов уходит примерно пять миллиардов долларов, поэтому логично предположить, что в нынешних условиях потребуются значительно большие средства.

На Украине предупредили Зеленского о скором конце

На Украине предупредили Зеленского о скором конце

Напомним, очередные президентские выборы на Украине должны состояться в марте 2024 года. При этом аналитики считают, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов могли бы составить на голосовании конкуренцию действующему лидеру. На фоне этих пересуд Госдеп не стал критиковать Зеленского за решение не проводить выборы.

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president.gov.ua

Татьяна Миссуми
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