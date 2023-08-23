На Украине предупредили Зеленского о скором конце

Киеву нужно закончить конфликт до того, как США урежут финансовую помощь. Об этом заявил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Он напомнил, что американский Конгресс выступает против запроса президента Соединённых Штатов Джо Байдена о дополнительных 24 миллиардах долларов для Киева.

"США близки к прекращению финансирования Украины. Как только они прекратят, то же самое сделает Германия, Великобритания и другие европейские страны. Моё мнение: надо останавливаться до того, как США это сделают", — сказал Соскин в видео, опубликованном на его ютуб-канале.

Эксперт призвал собрать умных людей, которые могут видеть дальше, чем действующий президент Владимир Зеленский, "находящийся в состоянии психического аффекта вместе со своей немногочисленной группой "певцов войны". Соскин считает, что в США начали понимать бесперспективность ситуации для Киева, и теперь против военной помощи ВСУ выступают не только республиканцы, но и демократы.

Также, по мнению экс-советника Кучмы, у Зеленского остался месяц на посту президента Украины. Ему нужно прекратить изображать из себя диктатора, отменить военное положение и провести выборы, подчеркнул Соскин.