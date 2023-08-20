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20 августа, 02:01

Украинцев призвали "что-то делать с Зеленским"

Экс-советник Кучмы Олег Соскин призвал украинцев добиваться отставки Зеленского

Украинцам следует потребовать отставки президента Владимира Зеленского из-за провала контрнаступления ВСУ. Об этом заявил на своём ютуб-канале экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он считает, что "нужно что-то делать с Зеленским", "кто-то должен проявить инициативу" и выдвинуть ему определённые условия. По мнению эксперта, Украина находится у края пропасти, поскольку Зеленский неадекватен в оценке происходящего и несостоятелен в качестве главы государства.

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"Он говорит, что Украина воюет за свободу. Какая свобода? У нас концлагерь", — сказал Соскин.

А ранее пользователи "Твиттера" в комментариях подвергли критике заявления президента Украины Владимира Зеленского о новых "мощнейших" решениях для государства. Они упрекают Киев в нежелании вести мирные переговоры и напоминают об огромных жертвах среди украинцев.

Обложка ©

AP / TASS / Clodagh Kilcoyne

Лариса Сафронова
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