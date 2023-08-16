Зеленского на Украине сравнили с жабой, которой повезло допрыгнуть до президентского кресла

Действующего президента Украины Владимира Зеленского жёстко раскритиковали собственные соотечественники из-за неспособности ответить на продвижение Российской армии. Так, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин недоумевает, как можно выглядеть таким слабым, если тебе помогают западные страны и тратят миллионы на помощь Украине. Похоже, Зеленский просто не в состоянии распорядиться этими ресурсами, рассуждает он.

"Если лягушка находилась в грязи, а потом допрыгнула до президентского кресла или куда-то сумела переместиться, от этого ведь она не стала королём, вождём или генеральным управителем", — заявил Соскин на своём YouTube-канале.