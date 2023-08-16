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16 августа, 05:24

Зеленского на Украине сравнили с жабой, которой повезло допрыгнуть до президентского кресла

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский — жаба, прыгнувшая из грязи в президенты

Действующего президента Украины Владимира Зеленского жёстко раскритиковали собственные соотечественники из-за неспособности ответить на продвижение Российской армии. Так, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин недоумевает, как можно выглядеть таким слабым, если тебе помогают западные страны и тратят миллионы на помощь Украине. Похоже, Зеленский просто не в состоянии распорядиться этими ресурсами, рассуждает он.

"Если лягушка находилась в грязи, а потом допрыгнула до президентского кресла или куда-то сумела переместиться, от этого ведь она не стала королём, вождём или генеральным управителем", — заявил Соскин на своём YouTube-канале.

Показушные "чистки" Зеленского сравнили с битвой пауков в банке

Показушные "чистки" Зеленского сравнили с битвой пауков в банке

Ранее украинский политик Виктор Медведчук предрёк Незалежной бегство более половины граждан по вине Зеленского. По его словам, в начале года население подконтрольной Киеву территории составляло 19,4 миллиона человек, в то время как за пределами страны находилось почти 18 миллионов. К тому моменту Украину покинула уже почти половина населения, причём на сегодняшний день такая тенденция продолжается.

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Сайт президента Украины

Марина Калегина
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