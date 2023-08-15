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15 августа, 11:24

Показушные "чистки" Зеленского сравнили с битвой пауков в банке

Украинский политик Царёв: Зеленский ищет, кого из соратников принести в жертву

На Украине началась жестокая битва пауков в банке, считает бывший депутат Верховной рады (в 2002–2014 годах) Олег Царёв. По его словам, действующий президент страны Владимир Зеленский ищет, кого из своего окружения можно принести в жертву, чтобы уцелеть самому.

"Он сам возглавил антикоррупционную кампанию у себя против своих товарищей. Он начал работу против депутатов своей партии "Слуга народа", против чиновников, но пока не самых близких", приводит слова бывшего украинского депутата "Царьград".

Замысел Зеленского состоит в том, чтобы попытаться сыграть на опережение, убеждён Царёв. Понимая, что американцы вот-вот усилят давление на него, он делает вид, что у него якобы всё под контролем и он сам эффективно проводит чистки с целью выявления коррупционеров.

Зеленскому предрекли смерть от рук соратников по партии

Зеленскому предрекли смерть от рук соратников по партии

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил об увольнении всех областных начальников военкоматов. По его словам, тех, кто захочет сохранить погоны, отправят воевать, на их место назначат людей с опытом боевых действий. По данным New York Times, это вряд ли улучшит показатели мобилизации в ряды ВСУ, тем более что в военкоматах процветает коррупция. Кроме того, СМИ раскрыли планы Киева на случай смерти Зеленского. В частности, журналисты называли имена политиков, которые могут занять должность президента Украины, хотя в Киеве и опровергают эту информацию.

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Сайт президента Украины

Марина Калегина
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