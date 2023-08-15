Показушные "чистки" Зеленского сравнили с битвой пауков в банке
Украинский политик Царёв: Зеленский ищет, кого из соратников принести в жертву
На Украине началась жестокая битва пауков в банке, считает бывший депутат Верховной рады (в 2002–2014 годах) Олег Царёв. По его словам, действующий президент страны Владимир Зеленский ищет, кого из своего окружения можно принести в жертву, чтобы уцелеть самому.
"Он сам возглавил антикоррупционную кампанию у себя против своих товарищей. Он начал работу против депутатов своей партии "Слуга народа", против чиновников, но пока не самых близких", — приводит слова бывшего украинского депутата "Царьград".
Замысел Зеленского состоит в том, чтобы попытаться сыграть на опережение, убеждён Царёв. Понимая, что американцы вот-вот усилят давление на него, он делает вид, что у него якобы всё под контролем и он сам эффективно проводит чистки с целью выявления коррупционеров.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил об увольнении всех областных начальников военкоматов. По его словам, тех, кто захочет сохранить погоны, отправят воевать, на их место назначат людей с опытом боевых действий. По данным New York Times, это вряд ли улучшит показатели мобилизации в ряды ВСУ, тем более что в военкоматах процветает коррупция. Кроме того, СМИ раскрыли планы Киева на случай смерти Зеленского. В частности, журналисты называли имена политиков, которые могут занять должность президента Украины, хотя в Киеве и опровергают эту информацию.
Сайт президента Украины