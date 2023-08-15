Показушные "чистки" Зеленского сравнили с битвой пауков в банке

На Украине началась жестокая битва пауков в банке, считает бывший депутат Верховной рады (в 2002–2014 годах) Олег Царёв. По его словам, действующий президент страны Владимир Зеленский ищет, кого из своего окружения можно принести в жертву, чтобы уцелеть самому.

"Он сам возглавил антикоррупционную кампанию у себя против своих товарищей. Он начал работу против депутатов своей партии "Слуга народа", против чиновников, но пока не самых близких", — приводит слова бывшего украинского депутата "Царьград".