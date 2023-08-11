Зеленскому предрекли смерть от рук соратников по партии
Депутат Журавлёв: У "Слуг народа" появился повод избавиться от Зеленского
Владимир Зеленский сам себя загнал в угол, продлив военное положение на Украине и автоматически отменив президентские и парламентские выборы, которые должны были пройти в 2024 году. Таким мнением поделился в беседе с Лайфом депутат Госдумы, первый зампредседателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.
С одной стороны, рассуждает он, решение отложить выборы политически верное, ведь президентская партия "Слуга народа" стремительно теряет популярность. Собрать достоверную статистику на Украине сейчас невозможно, но даже те данные, которые есть сейчас, демонстрируют, что политсила Зеленского может и вовсе не пройти в парламент. При этом те же самые опросы, по словам собеседника Лайфа, показывают, что 70% украинцев пока ещё положительно относятся к самому Зеленскому, а также к армии, поэтому ему нужно спешно формировать какой-то новый блок с участием военных, но так быстро сделать это не получится.
"Вот и приходится ситуацию просто откладывать, полагаясь на "Слуг народа", которые, не будь дураками, прекрасно понимают, что их сольют в унитаз, как только появится альтернатива. А Украина республика президентско-парламентская, и в случае смерти Зеленского власть в стране переходит к Верховной раде. Выходит, у украинского депутатского корпуса теперь есть отличный повод его убить", — отметил Журавлёв.
Ранее СМИ раскрыли планы Киева на случай смерти Зеленского. В частности, журналисты называли имена политиков, которые могут занять должность президента Украины, хотя в Киеве и опровергают эту информацию. А вот бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон не сомневается, что США намерены устранить Зеленского и обвинить в его гибели Россию. По его словам, это произойдёт в ближайшее время.