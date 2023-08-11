Зеленскому предрекли смерть от рук соратников по партии

Владимир Зеленский сам себя загнал в угол, продлив военное положение на Украине и автоматически отменив президентские и парламентские выборы, которые должны были пройти в 2024 году. Таким мнением поделился в беседе с Лайфом депутат Госдумы, первый зампредседателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

С одной стороны, рассуждает он, решение отложить выборы политически верное, ведь президентская партия "Слуга народа" стремительно теряет популярность. Собрать достоверную статистику на Украине сейчас невозможно, но даже те данные, которые есть сейчас, демонстрируют, что политсила Зеленского может и вовсе не пройти в парламент. При этом те же самые опросы, по словам собеседника Лайфа, показывают, что 70% украинцев пока ещё положительно относятся к самому Зеленскому, а также к армии, поэтому ему нужно спешно формировать какой-то новый блок с участием военных, но так быстро сделать это не получится.