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11 августа, 12:06

"Цинизм и взяточничество": Зеленский объявил о новой тотальной чистке в рядах военкомов

Зеленский решил заменить всех областных военкомов на вернувшихся с фронта бойцов

На Украине уволят всех руководителей областных военкоматов. Их поменяют на людей, которые участвовали в боевых действиях, сообщил президент страны Владимир Зеленский после специального заседания Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Незалежной. По его словам, на данный момент в отношении должностных лиц военкоматов завели 112 уголовных дел, 33 человека получили статус подозреваемых.

"Наши решения. Увольняем всех областных "военкомов". Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена", — написал Зеленский в своём телеграм-канале.

Он добавил, что исполнять соответствующее решение будет главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный. Одновременно с увольнением будет происходить отбор новых кандидатов, перед назначением их будет проверять СБУ.

Зеленский объявил о новых кадровых чистках

Зеленский объявил о новых кадровых чистках

Ранее Лайф писал, что на Украине прошла проверка в военкоматах на предмет коррупции. Также было оценено имущество близких родственников военкомов. К слову, результаты таких действий Зеленский тогда назвал неутешительными.

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Сайт президента Украины

Наталья Исакова
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