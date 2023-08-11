"Цинизм и взяточничество": Зеленский объявил о новой тотальной чистке в рядах военкомов

На Украине уволят всех руководителей областных военкоматов. Их поменяют на людей, которые участвовали в боевых действиях, сообщил президент страны Владимир Зеленский после специального заседания Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Незалежной. По его словам, на данный момент в отношении должностных лиц военкоматов завели 112 уголовных дел, 33 человека получили статус подозреваемых.

"Наши решения. Увольняем всех областных "военкомов". Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена", — написал Зеленский в своём телеграм-канале.

Он добавил, что исполнять соответствующее решение будет главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный. Одновременно с увольнением будет происходить отбор новых кандидатов, перед назначением их будет проверять СБУ.