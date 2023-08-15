Количество украинцев, покинувших Незалежную, может превысить число оставшихся в стране граждан. Об этом заявил лидер запрещённой киевским режимом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук в статье "Другая Украина".

По его словам, в начале года население подконтрольной Киеву территории составляло 19,4 миллиона человек, в то время как за пределами страны находились почти 18 миллионов. К тому моменту Украину покинула уже почти половина населения, причём на сегодняшний день такая тенденция продолжается. Лишь за последние полгода выехало 188 тысяч украинцев, и поток беженцев не иссякает.

"При таких темпах к этой осени количество выехавших и количество оставшихся украинцев окончательно сравняется (пока разница всего в миллион), а после общее количество выехавших начнёт превышать оставшихся", — указал Медведчук.

По его словам, Киев не в состоянии что-то сделать с этим процессом, поскольку украинские власти создают людям невыносимые условия для жизни. В то время как глава страны Владимир Зеленский потакает западным хозяевам и продаёт родину, жители спасаются как могут.

"Для него хороший украинец — это мёртвый украинец, ведь он не будет роптать и чего-либо требовать от своего президента, а на его крови можно сделать бизнес с западными хозяевами", — добавил политик.