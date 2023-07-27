Медведчук: Украина может всё преодолеть только в альянсе с Россией и Белоруссией

Украина сможет укрепиться только в том случае, если объединится с народами России и Белоруссии, близкими ей по духу. Это является путём силы для Незалежной, убеждён украинский политик Виктор Медведчук.

"История веками доказывала, что, как только Украина принимает православно-славянские ценности, она идёт по пути силы, развития и процветания. <...> Так что все эти традиции, ценности и духовность россиянам, украинцам и белорусам нужно вновь собрать воедино, чтобы смело ответить на вызовы современности и выйти на новый рубеж нашей общей славной истории", — написал Медведчук в колонке для проекта ТАСС "Другая Украина".

По мнению политика, такой сценарий может показаться кому-то неисполнимым, но иначе Украина уцелеть не сможет: "альтернативного пути просто не существует".