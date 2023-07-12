Украинский оппозиционный политик, лидер запрещённой киевским режимом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук обратился к европейским политикам с призывом провести расследование массовых нарушений прав граждан на Украине.

Обращение адресовано председателю Европарламента Роберте Метсоле, председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, министрам иностранных дел стран – членов Евросоюза, членам Еврокомиссии, послам европейских стран — всего 500 получателям. В нём Медведчук обращает внимание мирового сообщества на многочисленные факты политических репрессий, беззакония и массовых нарушений прав граждан на Украине. Так, прикрываясь борьбой с российским влиянием, Владимир Зеленский с помощью репрессий парализовал работу судебной системы в стране, взяв её под свой контроль, говорится в обращении Медведчука.

"Во время конфликта с Россией председатель Верховного суда был арестован по подозрению в коррупции, а у судей проведены массовые обыски. Запуганные, находящиеся под угрозой увольнения и репрессий судьи других судов оказались не в состоянии противопоставить царящему в Украине произволу силу закона", — говорится в открытом письме.

Медведчук напомним, что подобным образом и в нацистской Германии судебные органы были взяты под контроль, а сами судьи увольнялись по политическим мотивам и подвергались сильнейшему давлению.

"А для преследования лиц за политические преступления создавали специальные суды, в которых судьями назначали только членов нацистской партии", — приводит цитату из обращения политика платформа "Смотрим".