"Список желаний": Медведчук разоблачил мирный план Зеленского
Медведчук: Мирный план Зеленского по конфликту на Украине таковым не является
Анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским мирный план по урегулированию конфликта на Украине таковым не является. Такое мнение выразил украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.
"Широко анонсированный мирный план Зеленского, с которым он ездит в рекламных целях по миру, никаким планом не является — это просто список непомерно амбициозных желаний Зеленского и его окружения", — отметил он в комментарии для телеграм-канала "Другая Украина".
Медведчук добавил, что план состоит из трёх положений, которые связаны с выводом российских войск с территории Украины, наказанием РФ и построением нового мирового порядка и системы безопасности.
"Ключевыми моментами этого плана являются наказание, ослабление и военное поражение России. Но если речь идёт о поражении какой-то стороны, то это нельзя назвать мирным планом", — подчеркнул он.
Украинский оппозиционный политик считает, что за планом стоит не Зеленский, чем и объясняется "такая широкая поддержка".
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал условие для обсуждения мирного плана Африки по Украине. По его словам, Киев готов обсуждать инициативы, однако они не должны включать переход России "украинских" территорий или заморозку конфликта.
ТАСС / AP / Yuichi Yamazaki