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1 июля, 15:12

"Пытки, похищения, террор": Медведчук рассказал о разоблачающем преступления Киева докладе ООН

Медведчук: Доклад ООН о преступлениях Киева произвёл эффект разорвавшейся бомбы

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выпустило доклад о задержании гражданских лиц на Украине. В документе описываются репрессивные практики Киева, включая похищения, пытки и прочие издевательства, присущие режиму Владимира Зеленского. Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук изучил этот отчёт и выделил самое важное в своей статье, опубликованной на платформе Telegraph.

В докладе, в частности, утверждается, что на Украине действует жесточайший режим. В стране игнорируются права человека, а законы и вовсе не действуют. Именно из-за лживых обвинений, как указал Медведчук, по сфабрикованным делам в тюрьмах сейчас находятся тысячи политиков, журналистов, писателей, священнослужителей, блогеров и обычных граждан. В отчёте также есть информация о случаях насильственного исчезновения людей, преимущественно совершённых правоохранительными органами или украинскими военными с 2014 года.

"УВКПЧ фиксируют наличие пыток. Даже в случаях совершенно необоснованного задержания, без предъявления обвинений. <…> Террор в отношении политической оппозиции и своего населения нынешний президент вывел на уровень госполитики", — отметил Медведчук.

Доклад УВКПЧ, по его мнению, произвёл "эффект разорвавшейся бомбы". Этим документом подчёркивается слепой и ангажированный подход международных организаций к оценке событий на Украине, в особенности действий киевского режима, который "не имеет права на существование".

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Ранее Лайф сообщал, что Медведчук разоблачил мирный план Зеленского. Политик считает, что за планом стоит вовсе не президент Незалежной, чем и объясняется "такая широкая поддержка".

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Наталья Исакова
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