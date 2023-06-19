Медведчук: Украинский бизнес не верит в успех ВСУ
Согласно данным опроса Института экономических исследований, украинский бизнес не верит в успех контрнаступления ВСУ и готовится к ухудшению обстановки для страны. Об этом заявил оппозиционный политик Виктор Медведчук.
"На фоне победных реляций о будущем успешном наступлении ВСУ украинский бизнес начал сильно беспокоиться и сворачиваться. В мае доля предприятий, указавших опасность работы как препятствие к развитию, возросла на семь пунктов — до 32%", — написал он в телеграм-канале "Другая Украина".
Также Медведчук отметил, что доля не планирующих наращивать объёмы производства предприятий выросла с 63,4% до 71,4%. По его словам, это говорит о том, что "барыши от войны" явно не идут в карманы украинцев, а лишь обогащают "хозяев нацистского режима".
Ранее Лайф сообщал, как советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко захотел погасить долги страны арестованными активами России. По его словам, решаться судьба украинского госдолга будет на некоей "кредиторской конференции", которую планируют организовать после окончания конфликта.
ТАСС / Анна Марченко