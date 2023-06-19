Медведчук: Украинский бизнес не верит в успех ВСУ

Согласно данным опроса Института экономических исследований, украинский бизнес не верит в успех контрнаступления ВСУ и готовится к ухудшению обстановки для страны. Об этом заявил оппозиционный политик Виктор Медведчук.

"На фоне победных реляций о будущем успешном наступлении ВСУ украинский бизнес начал сильно беспокоиться и сворачиваться. В мае доля предприятий, указавших опасность работы как препятствие к развитию, возросла на семь пунктов — до 32%", — написал он в телеграм-канале "Другая Украина".

Также Медведчук отметил, что доля не планирующих наращивать объёмы производства предприятий выросла с 63,4% до 71,4%. По его словам, это говорит о том, что "барыши от войны" явно не идут в карманы украинцев, а лишь обогащают "хозяев нацистского режима".