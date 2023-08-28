Украина может провести выборы в 2024 году для "спасения" рейтинга Зеленского, пишут СМИ

Украинские власти не исключают, что президентские выборы могут состояться уже в следующем году. Как пишет испанская газета Pais, их хотят организовать весной 2024 года, чтобы остановить падение рейтинга лидера Украины Владимира Зеленского.

Это будет сделано для того, чтобы спасти рейтинг лидера страны Владимира Зеленского от начавшегося падения и чтобы получить народный мандат перед тем, как начнутся предполагаемые переговоры с Россией.

По данным издания, представители украинских властей также хотят провести выборы в следующем году, чтобы Зеленский смог получить народный мандат перед тем, как начнутся предполагаемые переговоры с Россией. Авторы статьи считают, что тот, кто вступит в диалог с РФ, должен иметь непререкаемый политический вес, а популярнее действующего президента на Украине пока никого нет.

При этом глава совета общественного контроля национального антикоррупционного бюро Украины Марк Савчук убеждён, что из-за проблем с коррупцией популярность Зеленского может сильно пошатнуться, поэтому удержать рейтинг хотят именно с помощью выборов.