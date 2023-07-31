Косачёв допустил эскалацию на Украине перед президентскими выборами в США

США могут пойти на эскалацию конфликта на Украине в 2024 году ради того, чтобы одна из партий получила дополнительные голоса во время выборов президента Америки. Так считает вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачёв.

"Если той или иной [американской] партии потребуется ради получения дополнительных голосов на выборах усилить эскалацию на украинском направлении, они это сделают. Так что тот факт, что президентская кампания в США (её кульминация) приходится на 2024 год, может оказаться очень неудачным, если не роковым обстоятельством", — отметил сенатор в беседе с aif.ru.