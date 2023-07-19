Трамп пообещал потребовать у Европы возмещения американских расходов на Украину
Бывший лидер США Дональд Трамп пообещал потребовать у Европы возмещения американской помощи в случае победы на президентских выборах. Соответствующее заявление он озвучил в видеообращении.
"Я попрошу Европу возместить нам расходы на восстановление запасов вооружений, отправленных на Украину. Они должны делать это уже сейчас, но Джо Байден слишком слаб, его не уважают", — заявил Трамп в видеообращении.
Он напомнил о том, что США потратили порядка 200 млрд долларов на помощь Украине, тогда как Европа вложила только малую часть от этой суммы. По мнению Трампа, из-за нынешней администрации страны в армии сложилась опасная ситуация: ВС США недостаёт добровольцев, а нынешний президент рассказывает о дефиците вооружения. Трамп заверил, что, если он станет президентом, у Пентагона будет "рекордное финансирование".
Ранее Трамп назвал способ, которым остановит конфликт на Украине, если снова станет главой государства. Политик заявил, что скажет лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому "хватит".
ТАСС / Charlie Riedel