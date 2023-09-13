Эксперт раскрыл истинный смысл слов Зеленского о том, что Украину не ждёт хеппи-энд

Говоря об отсутствии у Украины перспектив "хеппи-энда", президент Украины Владимир Зеленский обозначил, что выбрал для себя новую драматическую роль. Об этом в беседе с "Царьградом" заявил политический обозреватель ИА REGNUM Александр Васильев.

Эксперт призвал не толковать громкие слова лидера Незалежной поверхностно, ведь он не профессиональный политик, а актёр, оказавшийся во главе страны. По его словам, была утеряна именно эта ключевая мысль.

Кроме того, если сравнить русский и западный кинематографы, то выяснится, что последний, в отличие от первого, обладает привычкой оставлять финал открытым: смерть главного героя или подобная драма. Именно такую роль, считает обозреватель, и выбрал для себя украинский лидер. И он прекрасно понимает, что чудесным образом данный конфликт не разрешится, поэтому прикладывает массу усилий, чтобы вызвать сочувствие у западной аудитории.