Украинская армия потеряла за сутки до 235 военных и станцию радиоэлектронной борьбы на Южно-Донецком направлении. Такие данные обнародовала в среду, 13 сентября, пресс-служба Министерства обороны. Среди других потерь противника на заданном направлении в ведомстве назвали две боевые бронемашины и три автомобиля.

"Слаженными действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены две атаки штурмовых групп 38-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населённых пунктов Новомайорское (ДНР) и Приютное (Запорожская область)", — отметили в Минобороны.