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Опубликовано 13 сентября 2023, 11:36
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Украинские подразделения разгромлены на Южно-Донецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли 235 военных и станцию РЭБ на Южно-Донецком направлении

Украинская армия потеряла за сутки до 235 военных и станцию радиоэлектронной борьбы на Южно-Донецком направлении. Такие данные обнародовала в среду, 13 сентября, пресс-служба Министерства обороны. Среди других потерь противника на заданном направлении в ведомстве назвали две боевые бронемашины и три автомобиля.

"Слаженными действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены две атаки штурмовых групп 38-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населённых пунктов Новомайорское (ДНР) и Приютное (Запорожская область)", — отметили в Минобороны.

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Ранее Лайф писал, что результатов контрнаступления ВСУ по-прежнему нет, а вот потери у противника огромные. Как накануне рассказал президент России Владимир Путин, украинские войска лишились уже 71,5 тысячи человек.

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Getty Images / Metin Aktas

Алексей Берковиц
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