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13 сентября, 04:10

Минобороны: ВСУ выпустили десять ракет по судоремонтному заводу в Севастополе

Вооружённые силы Украины ударили десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Семь ракет были сбиты средствами ПВО. Однако в результате попадания других снарядов повреждения получили два корабля, находящиеся на ремонте.

Свыше 20 человек пострадало в результате ракетной атаки Украины на Севастополь

Свыше 20 человек пострадало в результате ракетной атаки Украины на Севастополь

Кроме того, три морских беспилотника на переходе морем пытались атаковать отряд кораблей Черноморского флота. Они были уничтожены патрульным кораблём "Василий Быков".

Лайф напоминает: о ракетной атаке губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в ночь на 13 сентября. Возгорание произошло в районе Килен-балки.

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aosmz.ru

Артур Лапсаков
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