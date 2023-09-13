Минобороны: ВСУ выпустили десять ракет по судоремонтному заводу в Севастополе

Вооружённые силы Украины ударили десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Семь ракет были сбиты средствами ПВО. Однако в результате попадания других снарядов повреждения получили два корабля, находящиеся на ремонте.

Кроме того, три морских беспилотника на переходе морем пытались атаковать отряд кораблей Черноморского флота. Они были уничтожены патрульным кораблём "Василий Быков".