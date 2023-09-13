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13 сентября, 00:51
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Развожаев сообщил о ракетной атаке на Севастополь и работе ПВО

Система противовоздушной обороны сработала над Севастополем. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, предварительно, из-за ракетной атаки произошло возгорание "не на гражданском объекте" в районе Килен-балки.

"На месте работают все необходимые спецслужбы. Пожару присвоен четвёртый класс", — написал Развожаев.

По его словам, атака была совершена, ориентировочно, в 3:18 мск. Все оперативные службы наготове.

Ракетная атака на Севастополь. Видео © t.me / SHOT

Восемь украинских дронов уничтожены силами ПВО над Чёрным морем вблизи Крыма

Восемь украинских дронов уничтожены силами ПВО над Чёрным морем вблизи Крыма

Система ПВО дважды работала над Крымом 9 сентября. Тогда глава полуострова Сергей Аксёнов сообщал об отражённой атаке в сумме трёх беспилотников.

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Кадр видео t.me / SHOT

Артур Лапсаков
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