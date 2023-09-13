Развожаев сообщил о ракетной атаке на Севастополь и работе ПВО
Система противовоздушной обороны сработала над Севастополем. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, предварительно, из-за ракетной атаки произошло возгорание "не на гражданском объекте" в районе Килен-балки.
"На месте работают все необходимые спецслужбы. Пожару присвоен четвёртый класс", — написал Развожаев.
По его словам, атака была совершена, ориентировочно, в 3:18 мск. Все оперативные службы наготове.
Ракетная атака на Севастополь. Видео © t.me / SHOT
Система ПВО дважды работала над Крымом 9 сентября. Тогда глава полуострова Сергей Аксёнов сообщал об отражённой атаке в сумме трёх беспилотников.
Кадр видео t.me / SHOT