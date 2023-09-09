ПВО сбила ещё два украинских дрона в Крыму
Аксёнов: Средства ПВО сбили ещё два украинских беспилотника на западе Крыма
Ещё два украинских беспилотника сбиты в Крыму. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.
"Ещё два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма", — написал Аксёнов в своём телеграм-канале.
Глава Крыма призвал доверять только официальным источникам информации. Напомним, ранее Аксёнов сообщил об уничтожении одного беспилотника в северо-западной части полуострова.
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ТАСС / Алексей Павлишак