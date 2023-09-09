ПВО сбила ещё два украинских дрона в Крыму

Ещё два украинских беспилотника сбиты в Крыму. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

"Ещё два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма", — написал Аксёнов в своём телеграм-канале.