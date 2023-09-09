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9 сентября, 16:36

Система ПВО сбила украинский дрон на северо-западе Крыма

Аксёнов: Система ПВО сбила украинский БПЛА в северо-западной части Крыма

В северо-западной части Крыма силами противовоздушной обороны (ПВО) сбит украинский беспилотник. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

"В северо-западном районе Крыма силами ПВО сбит вражеский БПЛА", — написал он в телеграм-канале.

Вместе с тем Аксёнов призвал гостей и жителей полуострова сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

ПВО сбила украинский беспилотник на севере Крыма

ПВО сбила украинский беспилотник на севере Крыма

Ранее сообщалось, что корабли Черноморского флота уничтожили три украинских катера, которые пытались атаковать Крымский мост. В Минобороны РФ добавили, что ещё четыре катера с десантными группами ВСУ были уничтожены в акватории Чёрного моря западнее Крыма. По данным ведомства, на них находились до 50 бойцов ВСУ, все они были ликвидированы.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Наталья Исакова
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