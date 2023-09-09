Система ПВО сбила украинский дрон на северо-западе Крыма
Аксёнов: Система ПВО сбила украинский БПЛА в северо-западной части Крыма
В северо-западной части Крыма силами противовоздушной обороны (ПВО) сбит украинский беспилотник. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.
"В северо-западном районе Крыма силами ПВО сбит вражеский БПЛА", — написал он в телеграм-канале.
Вместе с тем Аксёнов призвал гостей и жителей полуострова сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Ранее сообщалось, что корабли Черноморского флота уничтожили три украинских катера, которые пытались атаковать Крымский мост. В Минобороны РФ добавили, что ещё четыре катера с десантными группами ВСУ были уничтожены в акватории Чёрного моря западнее Крыма. По данным ведомства, на них находились до 50 бойцов ВСУ, все они были ликвидированы.
ТАСС / Сергей Мальгавко