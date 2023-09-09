Система ПВО сбила украинский дрон на северо-западе Крыма

Ранее сообщалось, что корабли Черноморского флота уничтожили три украинских катера, которые пытались атаковать Крымский мост. В Минобороны РФ добавили, что ещё четыре катера с десантными группами ВСУ были уничтожены в акватории Чёрного моря западнее Крыма. По данным ведомства, на них находились до 50 бойцов ВСУ, все они были ликвидированы.